Отгрузка пищевых продуктов адыгейского производства в 2024 году выросла на 34,4%

В Адыгее производители пищевых продуктов в 2024 году отгрузили товаров на 56,7 млрд руб., что на 34,4% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Краснодарстате.

«Предприятия Адыгеи занимаются переработкой мяса и мясной пищевой продукции, рыбы и консервированием рыбы, фруктов и овощей, производством растительных масел и жиров, молочной продукции, продуктов мукомольной и крупяной промышленности, хлебобулочных и кондитерских изделий, прочих пищевых продуктов и готовых кормов для животных»,— рассказали в службе статистики.

По данным Краснодарстата, в прошлом году количество предприятий пищевой промышленности в республике год к году увеличилось на 14% и составило 107 производителей. На долю крупных и средних предприятий в общем объеме пришлось 89,7%, а малых — 10,3%. Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) составила свыше 5,7 тыс. человек, что на 7,2% больше, чем в 2023 году.

Маргарита Синкевич