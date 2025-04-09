Кадыров рассказал о предотвращении попытки ВСУ разминировать границу РФ

Российские военные пресекли попытку инженера ВСУ разминировать границу России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в этом районе работала группа «Аида» спецназа «Ахмат» Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В результате противник был нейтрализован, а его деятельность по изменению инженерной обстановки на границе прекращена»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Уточняется, что украинского военнослужащего нейтрализовали с помощью дрона.

Сегодня утром глава региона Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в приграничье остается сложной. Накануне он сообщал об атаках ВСУ на восемь населенных пунктов.