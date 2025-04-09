Девять лет за Донбасс

Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего участника запрещенного в РФ экстремистского и террористического «Украинского добровольческого корпуса» Сергея Ганина и его защиты на приговор. В январе ему назначили девять лет колонии за участие в боевых действиях против ополченцев ДНР. Осужденный не признал вину и настаивал, что на момент инкриминируемых событий он жил и работал на стройках в Нижегородской области, свидетели обвинения путались в показаниях и доказательства недопустимы. Однако апелляционные судьи отказались оправдать его за отсутствием события преступления и скорректировали зачет ареста в сроке.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский областной суд рассмотрел жалобу уроженца Арзамаса Сергея Ганина и его адвоката на приговор по делу об участии в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства (ч. 2 ст. 208 УК РФ), которым апеллянту назначили девять лет колонии общего режима. Как писал «Ъ-Приволжье», в 2015 году фигурант воевал против ополченцев ДНР в составе признанного экстремистским и террористическим запрещенного и запрещенного в России «Добровольческого украинского корпуса», созданного на основе боевого крыла национального движения «Правый сектор» (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация).

Следствие установило, что боевик, симпатизировавший Украине, пересек границу при неустановленных обстоятельствах, получил оружие и форму и отправился противостоять ополченцам, в том числе гражданам РФ.

После поражения украинских войск под Иловайском лидер запрещенного террористического и экстремистского «Правого сектора» Дмитрий Ярош призвал выживших бойцов мобилизоваться, и Сергей Ганин вместе с другими бывшими участниками военных формирований попал в разработку спецслужб, следует из материалов дела. Его поставили на прослушку и выяснили, что в 2023 году он вновь собирался ехать на Украину через Польшу воевать против российских войск. В феврале 2023 года его задержали, при обысках в его квартире нашли националистскую символику. Ганина арестовали и обвинили по ст. 208 УК РФ.

Одним из ключевых доказательств по уголовному делу стала видеозапись «Он уходил из-под Иловайска», на которой свидетели из числа знакомых Сергея Ганина опознали его: в переписках с ними и при личных встречах фигурант признался, что воевал за Украину, и показывал им себя на этом видео. Один из свидетелей, ранее воевавший в составе террористического экстремистского и запрещенного в РФ батальона «Айдар» и в итоге дезертировавший, опознал Сергея Ганина на блокпосте города Счастье, мимо которого проезжала бронетанковая колонна.

Осужденный в апелляционной жалобе назвал свидетеля наркоторговцем, пережившим контузию, который на судебном следствии даже не мог вспомнить события десятилетней давности и лишь подтвердил оглашенные прокурором показания.

При этом суд и следователи не поверили родным Сергея Ганина, которые утверждали, что в инкриминируемый период он жил в Нижнем Новгороде с женой, помогал матери и работал на стройках ЖК « Цветы» и футбольного стадиона. Кроме того, осужденный увлекался онлайн-играми, и мог бы подтвердить IP-адреса, с которых выходил в интернет, а его телефон не находился в роуминге. Осужденный доказывал, что все это свидетельствует о том, что Нижегородскую область он не покидал и не разделял проукраинских взглядов.

Вину в преступлении Сергей Ганин категорически не признал. В своей жалобе он отметил, что приговор основан на недопустимых доказательствах.

В частности, следствие не доказало, что он пересекал российско-украинскую границу, в приговоре отсутствует полноценное описание преступления и не указано, как именно деятельность нацбата в 2014–2015 годах была направлена против интересов РФ. Также в приговоре нет конкретики о том, где именно и при каких обстоятельствах он получил оружие и форму и как применил его. Мотив преступления в деле не установлен, а это влияет на возможную переквалификацию обвинения на менее тяжкую статью о наемничестве, следовало из жалобы. Наконец, осужденный счел приговор чрезмерно строгим, хотя сроки привлечения к уголовной ответственности по вмененной ему статье почти истекли.

Осужденный и защита попросили отменить обвинительный приговор и полностью оправдать Сергея Ганина.

«Моя вина не доказана, и самого преступления не было, оно в приговоре не описано. Еще в первой инстанции я говорил, что невозможно описать и доказать то, чего не было. Следствие тщетно пыталось целый год это сделать, используя разные незаконные уловки. Это не акт правосудия, а средневековая инквизиция», — заявил Сергей Ганин.

Гособвинитель, напротив, счел приговор справедливым и законным, а показания свидетелей — правдивыми. Прокурор попросил суд оставить приговор в силе. В итоге апелляционная коллегия судей утвердила Сергею Ганину наказание в виде девяти лет колонии общего режима, лишь изменив приговор в части зачета времени ареста и содержания в следственном изоляторе из расчета «день ареста за полтора дня колонии».

Роман Рыскаль