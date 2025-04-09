Бесштанговая команда

Группа компаний «Новомет», сменившая собственника в прошлом году, начала распродавать свои активы. Так, в конце 2024 года компания продала ОАО «Особое конструкторское бюро бесштанговых насосов» (ОКБ БН «Коннас»). Стоимость сделки составила 5 млрд руб. Новый владелец не раскрывается, но гендиректором «Коннаса» назначена Мария Савелкина, которая трудится топ-менеджером в дочерних компаниях «Комплексного развития территорий» (ООО «КРТ»), учрежденного мэрией Москвы. Основной актив «Коннаса» — право аренды до 2062 года участка площадью 2,6 га в Каширском проезде. По планам мэрии Москвы, на этом участке должен появиться жилой квартал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс-Карты Фото: Яндекс-Карты

О продаже ГК «Новомет» ОАО «Особое конструкторское бюро бесштанговых насосов» («Коннас») «Ъ-Прикамье» рассказали несколько источников в промышленной отрасли, в том числе близких к группе. По их данным, цена сделки могла составить около 5 млрд руб., покупателя актива они уточнить не смогли. Согласно отчетности головной компании группы, АО «Новомет-Пермь», в прошлом году общество получило доход 1,4 млрд руб. от продажи акций других организаций.

Группа «Новомет» — один из крупнейших производителей электропогружных центробежных насосов для добычи нефти, также оказывает сервисные услуги. До февраля 2022 года около 50% продукции «Новомета» поставлялось на экспорт. До весны прошлого года АО «Новомет-Пермь» владели отец и сын Олег и Максим Перельманы, а также ряд топ-менеджеров компании. Еще 30,76% принадлежало «Роснано», а 19,34% — инвестфондам Russia Partners и Baring Vostok. В апреле 2023 года стало известно, что акции были консолидированы структурами, близкими к гендиректору АО и промышленной группе «Конар». Выручка головного АО «Новомет-Пермь» в 2024 году составила 15,72 млрд руб., чистая прибыль — 2,598 млрд руб.

По данным «Новомет», ОАО «Особое конструкторское бюро бесштанговых насосов» («Коннас») вошло в состав группы компаний в 2009 году. ОКБ было создано в 1950 году для разработки погружного оборудования. По данным источника «Ъ-Прикамье», близкого к «Новомету», десять лет назад государство совместно с РГУ нефти и газа выделило субсидию 200 млн руб. на строительство отраслевого испытательного центра на этой территории. Согласно информации с сайта ОКБ БН, сейчас это научно-исследовательский центр, который занимается конструированием и исследованием погружного оборудования для добычи нефти, оснащенный уникальными испытательными стендами. Научно-исследовательская база «Коннас» расположена в Москве, по адресу: Каширский проезд, 21. В 2023 году выручка общества от продажи составила 55,84 млн руб., чистая прибыль — 9,3 млн руб.

28 октября прошлого года генеральным директором ОКБ была назначена Мария Савелкина. По данным «СПАРК-Интерфакс», госпожа Савелкина также является директором ООО «Специализированный застройщик „Варшавская“» и ООО «Специализированный застройщик „Дербеневская“». Эти компании занимаются деятельностью в сфере строительства. У обоих ООО одни и те же владельцы. 41% в этих компаниях принадлежит АО «Прогресс», а еще 51% — ООО «Комплексное развитие территорий», учредителем которого является департамент городского имущества Москвы.

Основным активом «Особого конструкторского бюро» является право аренды на занимаемый им земельный участок площадью 2,68 га (срок аренды — 2062 год). 14 июня 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение правительства «О комплексном развитии нежилой застройки города Москвы, расположенной по адресу: г. Москва, Каширский проезд, Котляковский проезд». Как следует из документа, всего комплексному развитию подлежит территория нежилой застройки общей площадью 21,3 га. Среди видов разрешенного использования участков — многоэтажная жилая застройка, деловое управление, объекты образования, объекты общественного питания и прочее. Всего планируется построить 690 тыс. кв. м недвижимости, из них 490 тыс. кв. м жилой. В целом под комплексное развитие будет передано восемь земельных участков, в том числе и тот, на котором находится ОКБ. Там, согласно документации, расположены три объекта недвижимости, которые будут снесены или реконструированы.

В АО «Новомет-Пермь» и промышленной группе «Конар» сообщили, что не комментируют информацию о возможной продаже столичной компании. В ОКБ БН на запрос «Ъ-Прикамье» оперативно не ответили.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев полагает, что истинной целью покупки актива «Новомет» ОАО «Коннас» были именно участки в Каширском районе Москвы. Эксперт указал на непростую историю взаимоотношений «Коннас» с департаментом городского имущества Москвы. Так, в 2019 году участок, о котором идет речь, неоднократно упоминался в документах Москомархитектуры об изменениях правил землепользования этой территории. Соответствующие распоряжения публиковались в связи с «технической ошибкой» при установлении размера санитарно-защитной зоны организации, обратил внимание Игорь Расторгуев. Кроме того, в конце 2023 года Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы удовлетворил апелляцию ОАО «Коннас» о признании за предприятием права собственности на соседний участок по причине приобретательской давности. «Таким образом, интерес к упомянутой территории назрел давно. Возможно, речь о включении участка в программу реновации для строительства ЖК или о строительстве общественного места»,— считает господин Расторгуев.

Дмитрий Астахов, Евгения Ахмедова