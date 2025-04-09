Пермские инженеры запустили производство роботов-газонокосилок

Пермские разработчики запустили мелкосерийное производство роботов-газонокосилок. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, основная задача оборудования – очищать от зарослей территории, недоступные для крупногабаритной техники. Авторами проекта выступила команда Teeny Toons, участвовавшая в международном чемпионате «Битва роботов».

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фото: Teeny Toons



Робот Senobot оснащен гусеничной платформой, способной развивать скорость до 20 км/ч. На ней установлен роторный газонокосильный механизм, который автономно очищает территорию от высокой травы. Внутри робота размещен бортовой компьютер. В качестве основного средства управления используется система, состоящая из пульта дистанционного управления и FPV-очков, на которые поступает изображение с камеры, расположенной на корпусе машины.

По словам капитана команды Teeny Toons Дмитрия Абдулова, идея проекта возникла во время участия в чемпионате роботов. «На сегодняшний день у нас уже есть предзаказы, в ближайшее время мы надеемся перейти к серийному выпуску продукции», — подчеркнул господин Абдулов.

«Битва роботов» — международный робототехнический чемпионат, проводимый в Перми силами компаний Promobot и ООО «Дабл Ю Экспо». Подобные мероприятия являются частью программы по привлечению молодежи в инженерную сферу.