Минюст проверяет, есть ли основания для признания иноагентом Ивана Урганта

Минюст проводит проверку по выявлению в деятельности телеведущего Ивана Урганта признаком иностранного агента, следует из ответа ведомства на запрос депутата Госдумы Николая Новичкова (СРЗП). Документ есть в распоряжении ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Николай Новичков обратился в Минюст с просьбой проверить деятельность телеведущего в марте 2025 года. В обращении к министру юстиции Константину Чуйченко он указывал на публикации российских СМИ о том, что господин Ургант зарегистрировался на территории Франции как индивидуальный предприниматель. «РИА Новости» со ссылкой на регистрационные документы тогда писало, что господин Ургант указал своей деятельностью производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений.

«С целью выявления в деятельности вышеуказанного лица признаков иностранного агента Минюстом России проводятся контрольные мероприятия»,— говорится в ответном письме Минюста. В случае, если будут обнаружены признаки иностранного агента в деятельности Ивана Урганта, он будет внесен в реестр, отметили в ведомстве.

Иван Ургант опровергал данные о регистрации ИП во Франции. По его словам, открывать бизнес во Франции он не собирается и все еще проживает в Москве.

В октябре 2024 Иван Ургант и Владимир Познер выступили в Париже с программой «Путешествия Познера и Урганта». Также в прошлом году их совместные выступления прошли в Берлине, Цюрихе и Франкфурте. В феврале 2025-го телеведущий анонсировал новое шоу — «Живой Ургант», выступить с которым он намерен в нескольких странах.

Полина Мотызлевская