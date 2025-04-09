Володин заявил о нехватке 30% учителей в сельских школах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о нехватке почти 30% учителей в российских селах. По его словам, большинство школ решают проблему дефицита кадров «через совместительство» — приглашают преподавать человека, получившего диплом через онлайн-курсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«А как через совместительство? Зачастую просто приглашают преподавать человека, который получил через онлайн-курсы свидетельство»,— сказал господин Володин на пленарном заседании Госдумы. На нем депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон, разрешающий учителям получать дополнительное профобразование (ДПО) исключительно в государственных учреждениях.

Господин Володин добавил, что при такой ситуации в школу может прийти «человек с улицы», который «через объявления стал математиком за 14 тыс. руб.». «У нас с вами нехватка преподавателей математики порядка 33%, где-то 26% не хватает учителей физики. То же самое, стали решать эту проблему через получение соответствующих дипломов в рамках онлайн-курсов, в частных таких школах»,— заключил председатель.

Принятый на заседании закон предполагает, что для приобретения новой квалификации в сфере педагогики или управления образовательными организациями учителя должны будут отучиться только в государственных и муниципальных организациях, в «Сириусе» и «Сколково», а также в организациях, учредителями которых являются государственные компании или корпорации. При обсуждении поправок в феврале текущего года господин Володин заявлял, что за последние восемь лет более 1,3 млн учителей прошли дистанционные платные курсы, получив новую квалификацию, в результате чего «физкультурники начали преподавать математику».

Подробнее — в материале «Ъ» «Физруков не пускают в математику».

Полина Мотызлевская