В Британии готовят систему «прогнозирования убийств» на основе анализа данных

Изучение личных данных людей, попавших по какому-либо поводу в поле зрения правоохранительных органов, а также других граждан с помощью специальных алгоритмов позволит заранее выявлять тех, кто способен на убийство. Как сообщает The Guardian, такую цель ставит программа «прогнозирования убийств», которую реализует Министерство юстиции Великобритании, получившее поручение еще от правительства премьер-министра Риши Сунака.

О существовании такой программы стало известно правозащитной организации Statewatch, которая направила запрос правительству в соответствии с законом о свободе информации. Как показывает описание программы, наряду с паспортными данными анализироваться будет такая информация, как состояние здоровья, возможные зависимости, наличие инвалидности, постановка на учет в правоохранительных органах, медицинских учреждениях и т. п., число задержаний за любые правонарушения, число уголовных дел, случаи с хранением оружия, случаи агрессивного поведения, преследования других граждан, случаи членовредительства и т. д. Кроме того, алгоритмы проанализируют персональные данные людей, пострадавших от преступлений или домашнего насилия, а также возраст, в котором они впервые обратились за помощью к полиции. Минюст полагает, что выявление потенциальных убийц позволит защитить граждан, и уверяет, что программа реализуется исключительно в исследовательских целях. Между тем эксперты называют эту программу «пугающей и мрачной» и напоминают об уже известных исследованиях, доказывающих, что подобные системы «прогнозирования» не работают так, как от них ожидают, но лишь «усиливают дискриминацию» по принципу расы и материального положения.

Алена Миклашевская