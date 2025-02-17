Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Два дорожных обхода и дублер вошли в план нижегородских концессий на 2025 год

Правительство Нижегородской области утвердило перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2025 году. Всего в перечень вошло пять объектов, среди которых три дорожных.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В перечень вновь вошла автодорога Р-152 Шопша — Иваново — Нижний Новгорода на участке обхода Балахны. Планируемые сроки реализации проекта: с 2025 по 2031 год. Объем инвестиций сейчас оценивают в 18,3 млрд руб., в ценах соответствующих лет — в 22,7 млрд. Дорога будет платной, проект включает три развязки и три пункта взимания платы.

Как и в предыдущем году, в перечне есть платный Восточный обход Нижнего Новгорода. Предполагаемый объем инвестиций в строительство — 108,2 млрд руб. Проект включает не менее шести транспортных развязок, мост через Волгу и семь пунктов взимания платы. Дорога пойдет от обхода Кстова до развязки Неклюдово — Золотово в городском округе Бор. Как писал «Ъ-Приволжье», сейчас идет проектирование первого этапа — от обхода Кстова до улицы Лысогорской в Нижнем Новгороде. Срок реализации всего проекта обозначен 2025-2031 годами.

Третий дорожный объект в перечне — платный дублер проспекта Ленина в Нижнем Новгороде. Стоимость строительства четырехполосной дороги протяженностью около 4,65 км от улицы Советской до улицы Баумана оценивают в 14,4 млрд руб. Планируемые сроки реализации проекта — с 2025 по 2028 год.

В перечне объектов для концессий на 2024 год также был Северный обход Нижнего Новгорода за 59,9 млрд руб. Соглашение в течение года так и не заключили, в перечень на текущий год этот объект не вошел. При этом новым в списке среди дорожных объектов стал дублер проспекта Ленина.

Ирина Швецова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...