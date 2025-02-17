Два дорожных обхода и дублер вошли в план нижегородских концессий на 2025 год

Правительство Нижегородской области утвердило перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2025 году. Всего в перечень вошло пять объектов, среди которых три дорожных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В перечень вновь вошла автодорога Р-152 Шопша — Иваново — Нижний Новгорода на участке обхода Балахны. Планируемые сроки реализации проекта: с 2025 по 2031 год. Объем инвестиций сейчас оценивают в 18,3 млрд руб., в ценах соответствующих лет — в 22,7 млрд. Дорога будет платной, проект включает три развязки и три пункта взимания платы.

Как и в предыдущем году, в перечне есть платный Восточный обход Нижнего Новгорода. Предполагаемый объем инвестиций в строительство — 108,2 млрд руб. Проект включает не менее шести транспортных развязок, мост через Волгу и семь пунктов взимания платы. Дорога пойдет от обхода Кстова до развязки Неклюдово — Золотово в городском округе Бор. Как писал «Ъ-Приволжье», сейчас идет проектирование первого этапа — от обхода Кстова до улицы Лысогорской в Нижнем Новгороде. Срок реализации всего проекта обозначен 2025-2031 годами.

Третий дорожный объект в перечне — платный дублер проспекта Ленина в Нижнем Новгороде. Стоимость строительства четырехполосной дороги протяженностью около 4,65 км от улицы Советской до улицы Баумана оценивают в 14,4 млрд руб. Планируемые сроки реализации проекта — с 2025 по 2028 год.

В перечне объектов для концессий на 2024 год также был Северный обход Нижнего Новгорода за 59,9 млрд руб. Соглашение в течение года так и не заключили, в перечень на текущий год этот объект не вошел. При этом новым в списке среди дорожных объектов стал дублер проспекта Ленина.

Ирина Швецова