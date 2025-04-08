Петербург не попал в десятку регионов с самыми высокими зарплатами врачей

Санкт-Петербург оказался на 19 месте в списке регионов России по уровню зарплат врачей. В среднем медики получают в Северной столице 99,9 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Рейтинг субъектов составлен по итогам I квартала 2025 года. В среднем по России показатель оказался на уровне 98 тыс. рублей, что на 18 тыс. рублей превосходит отметку в начале прошлого года.

Лидером среди регионов РФ стал ЯНАО. Там в начале года работодатели предлагали в вакансиях 158 тыс. рублей. Далее идет Сахалинская область с 156 тыс. рублей. Третью строчку заняла Москва, в столице предлагали зарплату в среднем 144,9 тыс. рублей.

В аутсайдерах рейтинга оказались Самарская область (72,8 тыс. рублей), Ставропольский край (65,2 тыс. рублей) и Алтайский край (62,5 тыс. рублей).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водители такси за год стали на 12% востребованнее в Петербурге.

Татьяна Титаева