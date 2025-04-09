«РИА Новости»: россиянки сидят в декрете в среднем два года

В 2024 году женщины в России сидели в декрете в среднем два года и один месяц — это минимальный срок с 2011 года, следует из анализа «РИА Новости» данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом. В 2011 году женщины находились в отпуске по уходу за ребенком в среднем 18,4 месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Предыдущее исследование Росстат проводил в 2022 году. Тогда женщины находились в декретном отпуске в среднем 28,5 месяца. В 2024 году, по данным статистического ведомства, на прежнее место работы из декрета вернулись 75,9% россиянок, 24,1% — нашли другую работу. «РИА Новости» отмечает, что женщины в прошлом году не меняли работу из-за инициативы работодателя, а в 2022-м году таких было 3,7%.

В российском законодательстве не закреплено понятие «декретный отпуск». Вместо этого существуют «отпуск по беременности и родам» (ст. 255 ТК РФ) и «отпуск по уходу за ребенком» (ст. 256 ТК РФ). Первый отпуск положен беременной женщине на основании листка нетрудоспособности, который выдается акушер-гинекологом на 30-й неделе (при вынашивании одного ребенка без осложнений), 28-й неделе (при многоплодной беременности), 27-й неделе (при проживании в местности, загрязненной радиацией). При обычной беременности отпуск по беременности и родам составляет 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов.

Полина Мотызлевская