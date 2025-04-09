МЭЗ «Юг Руси» увеличил чистую прибыль на 22% в 2024 году

ООО Маслоэкстракционный завод «Юг Руси» по итогам 2024 года получило чистую прибыль в размере 4 млрд 756 млн руб., что на 22% больше, чем за предыдущий год (3,9 млрд руб.). Выручка предприятия в прошлом году составила 77 млрд руб. (78,2 млрд в 2023 году). Это следует из финансовой отчетности ООО, опубликованной в системе rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Маслоэкстракционный завод «Юг Руси» расположен в Ростове-на-Дону, является одним из крупнейших отраслевых предприятий страны. МЭЗ входил в ГК «Юг Руси» предпринимателя Сергея Кислова. В 2023 году предприятие перешло под контроль Камиля Музафарова.

Сергей Иванов