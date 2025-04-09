В Петербурге полиция задержала предполагаемых организаторов афер с ОСАГО

Полицейские в Петербурге задержали предполагаемых организаторов афер с выплатами по ОСАГО — 36-летнего и 40-летнего уроженцев Закавказья. По данным следствия, за год они подстроили по меньшей мере 20 аварий, получив страховку на общую сумму 8 млн рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.

Как рассказали в главке, инсценировками ДТП занимались две связанные между собой преступные группы, действовавшие с начала 2024 года под руководством задержанные. Так, вначале приобретались подержанные авто премиум-класса (BMW X5, Porsche, Land Rover, Mercedes Benz), ремонт которых требовал внушительных вложений. После этого машины «попадали в ДТП» с участием одной и той же ГАЗели — она таранила иномарки.

После оформления всех документов мошенники получали выплаты по ОСАГО на сумму до 400 тыс. рублей. Как выяснилось при расследовании, некоторые авто участвовали в инсценировках повторно после бюджетного ремонта.

Всего силовиками было проведено около 30 обысков, в следственные органы доставили 27 человек. Речь идет об уголовном деле по ст. 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования).

Дарья Астанина