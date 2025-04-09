Прокуратура добилась принудительного лечения больного туберкулезом в Курганинске

Прокуратура Курганинского района добилась принудительной госпитализации местного жителя с заразной формой туберкулеза, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В ходе проверки соблюдения законодательства в сфере охраны здоровья граждан выяснилось, что пациент отказывался от лечения в специализированном медучреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Надзорное ведомство обратилось в суд с административным иском о принудительной госпитализации гражданина, представлявшего опасность для окружающих. Суд полностью поддержал требования прокуратуры. В настоящее время пациент помещен в противотуберкулезный диспансер для прохождения лечения.

Лия Пацан