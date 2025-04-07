В Белгородской области за неделю пострадали 186 домов, еще 124 восстановили

За прошедшую неделю при обстрелах Белгородской области пострадали 186 домов и квартир, были восстановлены 124 поврежденных ранее. Об этом сообщили власти приграничных муниципалитетов на совещании в облправительстве.

В Белгороде за неделю повреждения получили 24 квартиры, завершен ремонт в 30 жилых объектах (28 квартир и два частных дома). Восстановлению подлежат еще 64 объекта ИЖС и 45 квартир (всего — 109).

В Белгородском районе пострадали 52 жилпомещения (46 ИЖС и шесть квартир), восстановлено — 31 (27 частных домов и четыре квартиры). В работе остаются 249 ИЖС и 56 квартир (всего — 305).

В Борисовском районе разрушения установлены в трех частных домах, расписки получены от собственников двух. Ремонт продолжается в 60 жилых объектах (45 ИЖС и 15 квартир).

В Валуйском округе повреждены 15 частных домов, восстановлены — пять, работы продолжаются в 125-ти.

В Грайворонском округе пострадали 24 жилых помещения (16 ИЖС и восемь квартир). Ремонт завершен в шести частных домах и двух квартирах. Восстановлению подлежат еще 129 объектов (96 ИЖС и 33 квартиры).

В Шебекинском округе разрушения получили 68 жилых объектов (37 частных домов и 31 квартира). Восстановлены — 48 (13 ИЖС и 35 квартир). В работе остаются 1 569 частных домов и 1 980 квартир (всего — 3 549).

С середины марта данные по Краснояружскому району не приводятся. Там и в Ракитянском районе усложнилась оперативная обстановка, что не позволяет собрать необходимые сведения. Их планируют обнародовать после улучшения ситуации.

Неделей ранее при обстрелах Белгородской области пострадали 191 частный дом и квартира, еще 138 объектов восстановили.

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Алина Морозова