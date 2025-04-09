Полковник МВД злоупотребил со стройкой

Реутовский гарнизонный военный суд Подмосковья вынес приговор бывшему начальнику ведомственной организации-застройщика, входившей (до апреля 2016 год) в состав внутренних войск МВД России, полковнику запаса Владимиру Попову. Как сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП), он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК.

В суде установлено, что в 2011–2016 годах в Балашихе полковник Попов, превышая должностные полномочия, организовал заключение между возглавляемой им организацией и крупной коммерческой строительной компанией государственного контракта на долевое участие в строительстве жилых домов для военнослужащих с превышением на 14,9 тыс. руб. установленной правительством предельной стоимости 1 кв. м жилья, что повлекло причинение ущерба государству в общем размере 1,3 млрд руб. Кроме того, в 2012–2015 годах господин Попов, зная, что строительство объектов социальной инфраструктуры уже предусмотрено указанным госконтрактом, заключил с той же компанией два других соглашения на долевое участие в строительстве детского сада и школы, вследствие чего исполнителю необоснованно перечислили еще 225,3 млн руб. Средства были похищены.

По требованию представителя гособвинения из ГВП суд приговорил Владимира Попова к шести годам и шести месяцам колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности на государственной службе в течение двух лет. По гражданскому иску с осужденного взыскан ущерб в размере 1,3 млрд руб.

Сергей Сергеев