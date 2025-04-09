В Москве в 2025 году благоустроят 700 улиц

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы по благоустройству более 700 столичных улиц в 2025 году. Самыми крупными проектами станут обновления трех вылетных магистралей — Профсоюзной улицы с проспектом 60-летия Октября, Волгоградского проспекта с Марксистской улицей и Щелковского шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами. На этих объектах кабельные линии уберут под землю, проложат новую систему водостока, заменят покрытие тротуаров и дорог и установят энергосберегающие фонари, говорится в пресс-релизе мэрии.

В январе—марте структуры правительства Москвы объявили 22 тендера на ремонт городских территорий на общую сумму 19,8 млрд руб. (см. “Ъ” от 26 марта). В их числе есть и конкурс на благоустройство Волгоградского проспекта и Марксистской улицы (на сумму 4,9 млрд руб.). Из документации следует, что здесь должны обустроить 61 км гранитных и 36 км бетонных бордюров, уложить 200 км сетей наружного освещения и 370 км труб, разбить 11 га газонов. Работы предполагается завершить до ноября 2026 года. В планах мэрии на этот год также значатся ремонт Новорязанского и Осташковского шоссе, Бутырской, Дубнинской и Мантулинской улиц.

Программу по благоустройству города столичные власти реализуют с 2015 года. В 2022 году власти обнародовали 67 тендеров на ремонт территорий (на сумму около 43 млрд руб.). В 2023 году было объявлено 57 соответствующих конкурсов (на сумму около 33 млрд руб.). Согласно стратегии развития Москвы на период до 2040 года, власти должны благоустроить более 3 тыс. улиц.

В 2024 году столичный мэр Сергей Собянин говорил о планах отремонтировать 785 улиц, подчеркивая, что столь масштабное благоустройство в городе проводится впервые. В итоге властям удалось в прошлом году обновить 667 улиц и десять объектов в центре Москвы, в том числе Кадашевскую набережную, Старомонетный и Пыжевский переулки. В 2025 году столичные чиновники уже анонсировали планы отремонтировать 83 парка и сквера (в том числе доделать парк Горького и «Коломенское»), Пушкинскую набережную и восстановить 19 водоемов.

Иван Тяжлов