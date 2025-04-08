Колледжи Петербурга, куда можно поступить по упрощенной системе
- Колледж им. С. И. Мосина
- Колледж автоматизации производства
- Колледж метростроя
- Лицей сервиса и индустриальных технологий
- Колледж кулинарного мастерства
- Колледж «ПетроСтройСервис»
- Садово-архитектурный колледж
- Академия машиностроения им. Ж. Я. Котина
- Автомеханический колледж
- Ижорский политехнический колледж
- Колледж туризма
- Колледж им. Н. И. Путилова
- Колледж судостроения
- Академия реставрации и дизайна
- Техникум «Автосервис»
- Колледж «Красносельский»
- Колледж электроники и приборостроения
- Электромашиностроительный колледж
- Колледж петербургской моды
- Академия транспортных технологий
- Техникум энергомашиностроения
- Технический колледж
- Техникум «Приморский»
- Радиотехнический колледж
- Морская техническая академия
- Малоохтинский колледж
- Охтинский колледж
- Российский колледж традиционной культуры
- Колледж водных ресурсов