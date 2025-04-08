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Колледжи Петербурга, куда можно поступить по упрощенной системе

  • Колледж им. С. И. Мосина
  • Колледж автоматизации производства
  • Колледж метростроя
  • Лицей сервиса и индустриальных технологий
  • Колледж кулинарного мастерства
  • Колледж «ПетроСтройСервис»
  • Садово-архитектурный колледж
  • Академия машиностроения им. Ж. Я. Котина
  • Автомеханический колледж
  • Ижорский политехнический колледж
  • Колледж туризма
  • Колледж им. Н. И. Путилова
  • Колледж судостроения
  • Академия реставрации и дизайна
  • Техникум «Автосервис»
  • Колледж «Красносельский»
  • Колледж электроники и приборостроения
  • Электромашиностроительный колледж
  • Колледж петербургской моды
  • Академия транспортных технологий
  • Техникум энергомашиностроения
  • Технический колледж
  • Техникум «Приморский»
  • Радиотехнический колледж
  • Морская техническая академия
  • Малоохтинский колледж
  • Охтинский колледж
  • Российский колледж традиционной культуры
  • Колледж водных ресурсов

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