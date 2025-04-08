Опасность грибков растет как на дрожжах

Человечество рискует остаться без защиты от грибковых инфекций — таковы выводы двух свежих докладов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эксперты утверждают, что существующих средств диагностики и антимикотических препаратов критически недостаточно, а разработки новых идут медленнее, чем хотелось бы. Российские врачи подтвердили “Ъ” актуальность проблемы для нашей страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Первый доклад ВОЗ посвящен острой нехватке антигрибковых лекарственных препаратов, во втором говорится об отсутствии средств диагностики. В докладах отмечается, что грибковые заболевания — микозы — становятся все более значимой проблемой общественного здравоохранения. Ряд распространенных инфекций, в частности грибки рода Candida, постепенно приобретают устойчивость к лекарственным препаратам. Такие инфекции «несоизмеримо чаще» поражают тяжелобольных пациентов и людей, чья иммунная система ослаблена из-за химиотерапии, ВИЧ или пересадки органов. В результате смертность при поражении грибковыми инфекциями из «критически приоритетной группы» — криптококки, аспергиллы и кандиды — достигает 88%.

Применяемые сейчас противогрибковые средства могут вызывать сильные побочные реакции, подчеркивают эксперты ВОЗ, к тому же они представлены в ограниченном количестве лекарственных форм и требуют длительной госпитализации больного. При этом за последнее десятилетие надзорные органы США, ЕС и Китая зарегистрировали всего четыре новых препарата против микозов, сетует ВОЗ. На стадии клинических испытаний находятся девять препаратов для лечения наиболее опасных грибковых инфекций, и только три из них дошли до последней стадии исследований. Также необходимо разработать точные, дешевые и простые в использовании тесты, позволяющие быстро выявлять широкий спектр приоритетных патогенов.

Поэтому эксперты ВОЗ рекомендуют увеличивать инвестиции в расширение глобального эпиднадзора за грибковыми инфекциями и создавать дополнительные финансовые стимулы для поиска и разработки новых препаратов.

Директор НИИ медицинской микологии им. П. Н. Кашкина Наталья Васильева подтвердила “Ъ”, что микозы в XXI веке стали глобальной проблемой здравоохранения. За последние 20 лет число возбудителей микозов удвоилось до более 750 видов, а количество летальных исходов в результате заражения грибковыми инфекциями увеличилось в 2,5 раза и достигает 3,8 млн случаев ежегодно. По словам госпожи Васильевой, особую актуальность эта проблема приобрела во время пандемии коронавируса, когда был отмечен резкий рост случаев инвазивного кандидоза, аспергиллеза и мукормикоза. Серьезно влияют на ситуацию изменение климата, миграционная активность и рост резистентности возбудителей к противогрибковым средствам.

«К сожалению, антимикотиков — противогрибковых препаратов — у человечества немного, всего четыре класса. Грибов, резистентных к ним, намного больше,— говорит врач-инфекционист "Инвитро" Андрей Поздняков.— Грибы очень устойчивы во внешней среде, соответственно, к антимикотикам они тоже приобретают устойчивость. Поэтому доклад ВОЗ очень актуален». По его словам, в России из грибковых инфекций наибольшую опасность представляют прежде всего родоторулы (обнаруживаются у пациентов с острым миелобластным лейкозом, перенесших трансплантацию костного мозга), аспергиллы (чаще всего поражают верхние и нижние дыхательные пути, кожу, внутренние органы), кокцидии (одноклеточные простейшие, которые могут паразитировать в органах желудочно-кишечного тракта) и мукормикоз (может поражать и покровные ткани, и внутренние органы). Против них сегодня нет эффективной терапии, поясняет эксперт.

«В ответ на угрозу грибковых инфекций» создан референс-центр Минздрава России на базе НИИ медицинской микологии СЗГМУ, рассказала “Ъ” Наталья Васильева. Там ведется регулярный мониторинг чувствительности грибов к антимикотикам. Информация о резистентных штаммах передается в российскую коллекцию патогенных грибов НИИ медицинской микологии им. П. Н. Кашкина (в ней уже свыше 3 тыс. штаммов). В дальнейшем она используется для разработки диагностических тест-систем и новых лекарств. Новые субстанции, активные в отношении патогенных грибов, сейчас находятся на стадии доклинических испытаний, говорит эксперт. «В 2022 году началась подготовка по новой специальности "медицинская микробиология". Она объединяет бактериологию, вирусологию, микологию, паразитологию в свете современных знаний и новых технологий, что значительно повысит эффективность диагностики, в том числе инвазивных микозов»,— заключила госпожа Васильева.

Наталья Костарнова