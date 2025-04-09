«ФосАгро»: к 2030 году экспорт российских минудобрений вырастет в полтора раза

Экспорт минеральных удобрений из России к 2030 году вырастет в полтора раза — с 42 млн до 60 млн тонн. Об этом рассказал директор по логистике АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро» (MOEX: PHOR)) Андрей Шепель на конференции «Экспортный потенциал портов Балтики», организованной ИД «Коммерсантъ».

По его словам, с 2013 года в развитие производственных мощностей отрасли было инвестировано почти 1,9 трлн руб., в результате чего она выросла на 60%. «Сейчас по отрасли проектов на общую сумму почти 1,5 трлн руб. К 2030 году мы вырастем на 30%, а общий объем производства составит почти 80 млн тонн удобрений в год»,— пояснил господин Шепель.

Он напомнил, что более 80% всех удобрений экспортируется через порты Балтики, поскольку это «наиболее удобный и экономически обоснованный путь». По словам господина Шепеля, в 2024 году производители удобрений жаловались на пропускную способность железной дороги, однако сейчас ситуация «существенно улучшилась».

«Этому способствовали как минимум два фактора. Первый — мероприятия РЖД по оптимизации вагонного парка на сети. Второй — снижение погрузки прочих грузов. Сейчас дорога более свободная и едет гораздо ритмичнее. Как результат производители удобрений в первом квартале 2025 года погрузили, вывезли и перевалили на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года».