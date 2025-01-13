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Коммерсантъ FM
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«Интерьер выполнен спорно»

Дмитрий Гронский — о кроссовере Exlantix ET

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о преимуществах гибридной версии автомобиля.

Фото: Exlantix

Фото: Exlantix

Мы уже привыкли считать, что китайские автомобильные компании — это те, кто работает методом проб и ошибок. Пока их европейские и американские коллеги заняты фокус-группами с потенциальными клиентами, дизайнерскими конкурсами между итальянскими и калифорнийскими студиями на лучшую форму дверной ручки и прочими мероприятиями, якобы помогающими найти верный путь, в Поднебесной делают ставку на скорость реализации. Не сделаешь ты — завтра будешь дышать в затылок конкуренту.

В этом контексте тщательность, с которой относится к разработке своих новых продуктов марка Exlantix, вызывает и удивление, и уважение. В апреле позапрошлого года, когда на выставке в Шанхае концерн Chery объявил о создании премиального бренда Exlantix, на стенде стояли два вполне себе готовых к реализации прототипа — седан и кроссовер. Было обещано, что они вот-вот пойдут в производство, а прямо с завода отправятся в том числе на российский рынок. Однако производство кроссовера Exlantix ET началось только на днях.

Это довольно крупный автомобиль, силуэтом и световой полосой, опоясывающей переднюю часть кузова, чем-то напоминающий столь популярные у нас Lixiang. Первоначально предполагалось, что это будет только электромобиль, но к последнему вполне разумно теперь добавилась гибридная версия. Нет возможности зарядиться электричеством — залил бензин и поехал дальше, ДВС будет крутить генератор и вырабатывать ток. Пиковая мощность — 469 л. с. Запас хода у гибридной версии свыше 1,2 тыс. км.

Интерьер выполнен спорно. Вместо приборной панели и экрана мультимедиа два таких iPad, поменьше и побольше — выглядит так, будто их можно снять и унести с собой. С другой стороны, если над интерьером работали так долго, то такое решение оправдано клиентскими чаяниями. Кстати, о российских покупателях тоже позаботились. Кроссовер оснащен русифицированной мультимедийной системой и зимним пакетом, который включает подогрев руля, лобового стекла и форсунок омывателей, а также систему обогрева тяговой батареи.

Дмитрий Гронский

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