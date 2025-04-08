Трамп обеднел на $500 млн из-за своих пошлин

Личное состояние президента США Дональда Трампа сократилось из-за введения им импортных пошлин на $500 млн. Об этом сообщает Forbes. 2 апреля, когда господин Трамп объявил о введении импортных пошлин, его состояние журнал оценивал в $4,7 млрд. Теперь же оно, по оценкам экспертов журнала, составляет $4,2 млрд.

Больше всего господин Трамп потерял на падении стоимости его самого главного актива — Trump Media and Technology Group. За последние несколько дней котировки компании упали на 8% и принадлежащий президенту США пакет акций группы подешевел примерно на $170 млн. На $90 млн подешевели принадлежащие господину Трампу активы в сфере коммерческой недвижимости.

Особо отмечаются потери активов, связанных с гольфом. Как напоминают эксперты Forbes, значительное количество аксессуаров для игры в гольф импортируется. Однако главной опасностью в этой сфере для господина Трампа является ожидаемое желание членов гольф-клубов сократить расходы. Многие из них, как предполагается, будут экономить на свадьбах, приемах и членских взносах. По мнению журнала, учитывая ситуацию с публичными компаниями в этой сфере, гольф-активы президента США подешевели на $70 млн.

Активы, связанные с жилой недвижимостью и сферой гостеприимства, по данным журнала, подешевели в общей сложности на $52 млн. Прочие потери господина Трампа (связанные с криптовалютами, ценными бумагами и пр.) журнал, таким образом, оценивает примерно в $120 млн.

Виктор Буй