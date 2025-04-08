Композитор Рыбников хочет изъять свои произведения со всех онлайн-платформ

Советский и российский композитор Алексей Рыбников, подал в суд на платформы YouTube, Apple Music, «МТС Музыка», «Звук», «ВКонтакте» и «Яндекс Музыка» за размещение его произведений. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Композитор потребовал изъять сотни своих музыкальных произведений с онлайн-сервисов, направив шесть исков о защите исключительных прав. Причина не уточняется. Суд постановил ограничить доступ к размещенным трекам композиций еще до вынесения решения.

Композиция из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» уже стала недоступной на «Яндекс Музыке». «Звук» ограничил доступ к песне «Бу-ра-ти-но!», а «ВКонтакте» — к композиции из фильма «Усатый нянь». Досудебное решение исполнили также «МТС Музыка» и Apple Music. Основная часть исков возвращена господину Рыбникову из-за незначительных ошибок или неоплаченной госпошлины в размере 3 тыс. руб. Он может снова отправить их на рассмотрение после исправления недочетов.

Это не первый случай подачи иска о защите исключительных прав на музыкальные произведения Алексеем Рыбниковым. В ноябре 2024 года композитор отсудил у Омского музыкального театра 273,9 тыс. руб. за использование его музыки к рок-опере «Юнона и Авось» после истечения пятилетнего договора. Театр не добился от автора согласия на продление использования музыки и продолжал воспроизводить ее на спектаклях без разрешения в течение десяти лет.

Екатерина Отрашкевич