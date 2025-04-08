Сиротам не хватило квартир

В суд направлено уголовное дело экс-министра строительства и архитектуры Ульяновской области Константина Алексича, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, будучи министром, обвиняемый оказал содействие компании «АктивСептик» в заключении по итогам торгов контракта на поставку 25 квартир для детей-сирот. Компания обязательства не выполнила, что нанесло бюджету региона ущерб более 20,9 млн руб. Обвиняемый вину не признал. Адвокат Константина Алексича от комментариев отказывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии следствия, Константин Алексич помог компании «АктивСептик» получить госконтракт, а она оставила сирот без квартир

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области По версии следствия, Константин Алексич помог компании «АктивСептик» получить госконтракт, а она оставила сирот без квартир

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Прокуратура Ульяновской области после утверждения обвинительного заключения направила в суд уголовное дело бывшего министра строительства и архитектуры региона Константина Алексича, обвиняемого в превышении должностных полномочий из личной заинтересованности с причинением тяжких последствий (п.п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщило во вторник ведомство.

Как поясняют в облпрокуратуре, следствие установило, что в период своей работы на посту министра строительства и архитектуры (с 26.08.2020 по 30.03.2022) Константин Алексич оказал содействие компании «АктивСептик» (ООО, Москва), подконтрольной его знакомому, советнику вице-губернатора Игоря Эделя Михаилу Васильеву (Михаил Васильев в сентябре прошлого года приговорен за посредничество во взятках к пяти годам колонии строгого режима, бывший первый вице-губернатор Игорь Эдель за получение взяток в размере 117 млн руб. и требование взяток в размере 692 млн руб. в феврале этого года приговорен к 12 годам колонии строгого режима).

По версии следствия, министр, зная о том, что в IV квартале 2021 года планируется проведение торгов на поставку 25 квартир для детей-сирот, и «желая сохранения к себе лояльности в служебных отношениях со стороны заместителя губернатора Игоря Эделя», провел с Михаилом Васильевым предварительные переговоры. Стороны договорились, что торги будут проведены крупными лотами, на которые с большой вероятностью более никто не заявится в связи с большим количеством квартир и сложностью исполнения такого контракта. А о подготовке аукционной документации Михаил Васильев как официальный представитель «АктивСептика» будет заранее оповещен. Константин Алексич поручил подготовить соответствующую аукционную документацию на торги по двум госконтрактам — на 12 квартир и на 13 квартир. Как и ожидалось, более на торги никто не заявился, и два контракта на общую сумму свыше 44 млн руб. были, как и планировалось, заключены с ООО «АктивСептик».

Однако компания «АктивСептик», которой в соответствии с контрактами также был перечислен и аванс 13,25 млн руб., свои обязательства не выполнила, не обеспечив поставку 20 из требуемых 25 квартир. Это, отмечают в прокуратуре, повлекло дополнительное расходование бюджетных средств в целях реального обеспечения детей-сирот жилыми помещениями. Бюджету региона был причинен ущерб на сумму более 20,9 млн руб.

В целях возмещения ущерба наложен арест на транспортные средства (трактор «Беларусь», автопогрузчик и экскаватор), а также на уставной капитал принадлежащей Константину Алексичу компании «Стройэталон».

Обвиняемый вину не признал. Следствию он заявлял, что не имел права вмешиваться в деятельность контрактной службы, знакомства с Михаилом Васильевым не отрицал, но утверждал, что не помнит, при каких обстоятельствах с ним познакомился, и отношения называл «только рабочими».

Адвокат обвиняемого Ольга Еремеева от комментариев по этому делу отказалась.

В 2023 году в отношении Константина Алексича было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий в период его руководства ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», обвиняемый признал вину и просил о рассмотрении дела в особом порядке. Суд уголовное преследование прекратил и назначил Константину Алексичу судебный штраф 30 тыс. руб.

Сергей Титов, Ульяновск