Москвичей утомили «лошадиные силы»

Жители Патриарших Прудов пожаловались на стук копыт по ночам. Как рассказали “Ъ FM” местные, конные прогулки происходят каждую ночь, после полуночи. Из-за цоканья люди не могут открыть окна в квартирах и испытывают проблемы со сном. После таких поездок придомовая территория часто бывает изрыта копытами, и на ней остаются следы жизнедеятельности животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Чиновники и полиция в курсе, но решения предложить не могут, рассказала “Ъ FM” жительница Патриарших Галина Мельникова: «Лошади, по сути, проходят по Малой Бронной, Большому Козихинскому переулку, Большой Бронной, в общем, там, где есть точки большого скопления людей. Очень хочется обратить внимание на то, что наездницы, а это в основном именно барышни, часто несовершеннолетние и при этом не всегда трезвые. Вот это просто катастрофа. Во-первых, они не понимают никакого обращения к ним, просьб к нам не заезжать, во-вторых, нередко просят деньги на корм для животных, то есть попрошайничают.

Мы как-то гуляли, а за нашими спинами три или четыре лошади цокали. Ребенок в итоге испугался. Кроме того, все это происходит до трех-четырех часов утра. Потом остаются следы. Власти реально не знают, что делать. Для того чтобы вывезти лошадей с района, нужны специальные перевозки. Откуда эти барышни здесь появляются, тоже вопрос. Есть разные версии, называются, в частности, и Митино, и Бибирево. Как они добираются до нашего района, мы можем только догадываться. Полиция стала забирать седла в качестве меры борьбы, так девушки без них стали кататься».

Представители района рассказали “Ъ FM” и о других его проблемах. Среди них — громкая музыка и рев двигателей мощных машин, поделился житель Патриарших Александр Бындю: «У нас, когда совпадают несколько факторов — близость к выходным, хорошая погода, сразу же набегает просто огромнейшая толпа.

Это буквально парад женихов, демонстрация крутых автомобилей и их громкости. И если бы они просто проезжали и уезжали, было бы полбеды.

Но нет, они на самом деле накручивают круги. Некоторых водителей мы уже узнаем в лицо. Они ездят по Малой Бронной, потом заезжают на большой круг и возвращаются назад либо сворачивают в Спиридоньевский переулок. Иногда буквально от рева авто окна трясутся».

Юристы напоминают, что нарушение закона о тишине в Москве грозит штрафом от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб. В феврале СМИ сообщали, что в столице планируют установить автоматические шумомеры. На основании данных с таких камер с микрофонами власти станут рассылать письма тем, чьи транспортные средства превышают допустимый уровень громкости. Как отмечается, первые устройства установят в районе Патриарших Прудов.

Андрей Дубков