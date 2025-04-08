Подгребайте с паспортами

Все владельцы плавсредств должны будут возить с собой удостоверение личности, а инспекторы по маломерным судам смогут его проверить. Это следует из разработанного МЧС проекта правил пользования маломерными судами. В ведомстве заявили “Ъ”, что это делается с целью пресекать административные правонарушения на воде. Маломерные суда используются в основном для отдыха, говорит эксперт, поэтому норма, обязывающая кататься с паспортом даже на педальном катамаране, кажется излишней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В МЧС РФ прокомментировали по запросу “Ъ” проект правил пользования маломерными судами, который проходит общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru. Правила утверждаются ведомственным приказом и обговаривают вопросы движения и стоянки лодок, а также «обязанности судоводителей и лиц, управляющих маломерными судами».

МЧС предлагает обязать граждан возить с собой паспорт или другое удостоверение личности, даже если их лодка не подлежит государственной регистрации, то есть имеет снаряженную массу до 200 кг, а мотор (при его наличии) — мощностью до 8 кВт, или 10,8 л. с. Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) сможет проверять документы у граждан, управляющих любыми лодками. По действующей редакции правил (утверждена МЧС в 2020 году) судоводители должны возить с собой документы лишь при использовании зарегистрированных в ГИМС плавсредств — в частности, удостоверение на право управления судном и владения им, судовой билет. В МЧС РФ “Ъ” пояснили нововведение желанием установить личность граждан при совершении административных правонарушений и привлечь их к ответственности (по ст. 11.7–11.9 КоАП РФ предусмотрены штрафы от 300 руб. до 2 тыс. руб.). Исполнительный директор Национальной ассоциации индустрии маломерного судостроения Михаил Ткач считает, что под удостоверением личности в проекте понимается паспорт, загранпаспорт и военный билет. Эксперт надеется, что ГИМС удовлетворят «копии документа на бумажном носителе или в электронном виде».

В ГИМС зарегистрировано более 1,6 млн маломерных судов (длиной до 20 м и вмещающих до 12 человек). В Национальной ассоциации маломерного судоходства оценивают количество незарегистрированных судов и лодок еще в 1,5–2 млн.

Пользоваться судном, подлежащим регистрации, можно будет лишь после нанесения на оба борта в определенном месте идентификационного номера (знаками высотой не менее 15 см, шириной не менее 10 см). Если выполнить эти требования не удается из-за «конструктивных особенностей судна», размеры и место нанесения номера определит ГИМС в индивидуальном порядке. Действующий приказ МЧС уже сейчас обязывает судовладельца после регистрации судна нанести номер, но конкретные требования к месту и шрифту не указаны.

Новые правила также обяжут граждан надевать спасательные жилеты во время движения на судах длиной до 6 м — сейчас это требование касается лодок длиной до 4 м. Если сейчас эта обязанность касается граждан, находящихся только на движущихся судах, новые правила распространят ее и на пришвартованные лодки. В проекте правил также закреплена норма о запрете на управление судами с моторами, чья мощность превышает установленную производителем.

Публикации проекта правил предшествовало принятие Госдумой в январе 2025 года закона «О безопасности людей на водных объектах». Разработанный правительством документ принимался «в целях создания базового законодательного акта в области обеспечения безопасности людей на водных объектах», сказано в пояснительной записке. Согласно закону, ГИМС будет вести единый реестр коммерческих и некоммерческих маломерных судов (для их объединения предусмотрен переходный пятилетний период). Документ также наделяет инспекторов правом применять дубинки, наручники, газовые баллончики, электрошокеры и «средства принудительной остановки транспорта» (их точный перечень установит правительство РФ). Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Глава Национальной ассоциации маломерного судоходства Алексей Смирнов отмечает, что норма о наличии документов на борту всех судов вводится впервые и «вызывает изрядную озабоченность водно-моторной и яхтенной общественности». «Маломерные суда в первую очередь используются для рекреационных целей. Выходить на воду с паспортом, чтобы прокатиться на педальном катамаране в пруду,— излишняя норма»,— считает господин Смирнов. Эксперт, впрочем, понимает, что привлекать судоводителей-нарушителей к ответственности без удостоверения личности «крайне затруднительно».

Главный редактор PortNews Виталий Чернов сравнивает ситуацию на воде с электросамокатами в крупных городах. «Ранее эта сфера слабо регулировалась, но в последние годы с ростом доступности, например, гидроциклов стало расти количество происшествий с их участием. Нередки случаи переоборудования таких транспортных средств мощными двигателями, что повышает риски аварийных ситуаций»,— рассуждает он. В МЧС РФ заявили “Ъ”, что требования в проекте новых правил «направлены на повышение уровня безопасности граждан на водных объектах, снижение происшествий с маломерными судами, а также гибели и травматизма людей». Господин Чернов напоминает и о росте угроз террористического и диверсионного характера: «Гидроциклы и моторные лодки могут использоваться для проникновения на закрытые объекты».

Александр Воронов