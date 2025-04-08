В 2025 году «Россети Центр» автоматизирует в Белгородской области 35 протяженных линий электропередачи

В текущем году филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» внедрит систему дистанционного управления распределительной сетью еще в двух округах –Старооскольском и Корочанском. На 35 протяженных линиях электропередачи 10 кВ будет смонтировано 39 реклоузеров и 27 разъединителей c моторным приводом и индикаторами короткого замыкания, отвечающими за отключение поврежденных участков сети и автоматическое резервирование потребителей.

Фото: Белгородэнерго

В частности, в Старооскольском городском округе будут полностью автоматизированы распределительные сети, от которых электроэнергию получают 67 населенных пунктов с численностью населения порядка 37 тысяч человек. На 23 линиях будет установлено 25 реклоузеров, 20 разъединителей, два выключателя нагрузки и комплект индикаторов короткого замыкания с возможностью непрерывного отслеживания параметров работы сети и функциями самодиагностики. Для переключения нагрузки предусмотрено строительство дополнительных участков линий электропередачи 10 кВ.

В Корочанском районе элементы распределенной автоматизации будут внедрены на 12 протяженных линиях электропередачи, питающих 39 сел и поселков, в которых проживает свыше 9,5 тысяч человек, в том числе районный райцентр – город Корочу.

Кроме этого, энергетики выполнят техперевооружение подстанций, питающих автоматизируемую сеть, – модернизируют устаревшие коммутационные аппараты и устройства РЗА и телемеханики. Работы планируется завершить до конца текущего года. Это значительно повысит надежность и качество электроснабжения жителей области, так как интеллектуальные коммутационные аппараты без участия оперативного персонала смогут определять и выделять поврежденные участки сети, сохраняя электроснабжение большей части потребителей.

Напомним, работа по автоматизации распределительной сети в Белгородэнерго ведется с 2019 года. На данный момент автоматизировано уже 75 линий в пятнадцати муниципальных образованиях региона. В перспективе филиал планирует сделать электрическую сеть региона полностью автоматизированной.