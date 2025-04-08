Госдума приняла закон, ужесточающий правила поступления в вуз после колледжа

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, об ужесточении правил поступления в вуз после обучения в колледже. Он запрещает выпускникам колледжей поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, если по выбранному направлению они ранее не учились в среднем специальном учебном заведении.

Поправки к закону «Об образовании» в конце декабря внесла межфракционная группа депутатов из комитетов по науке и высшему образованию и по просвещению. Авторы указывали, что принятия инициативы повысит качество знаний и мотивацию поступающих, которые не смогут использовать обучение в колледжах как «вариант обхода ЕГЭ» для поступления в высшие учебные заведения.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. По старым правилам, выпускники могут поступить в вуз без ЕГЭ, сдавая внутренние экзамены, которые устанавливаются самими высшими учебными заведениями. Также абитуриент может комбинировать экзамены — часть сдать в формате ЕГЭ, а другую часть — в вузе.

Полина Мотызлевская