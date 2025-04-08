Дзержинский возвращается в полный рост

В центре Омска установят ростовой памятник Феликсу Дзержинскому. Предложение мэрии об этом последовало за соответствующим обращением к властям города организации сотрудников и ветеранов органов безопасности. Ранее в Омске был установлен бюст создателя ВЧК, но в 2022 году его снесли неизвестные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для памятника создателю ВЧК Феликсу Дзержинскому нашли место в самом центре Омска

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Для памятника создателю ВЧК Феликсу Дзержинскому нашли место в самом центре Омска

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Комитет омского горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка на заседании 8 апреля рассмотрел инициативу об установке в центре города памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. Вопрос в повестку дня внес мэр Омска Сергей Шелест.

Как пояснил депутатам глава администрации Центрального административного округа Амангельды Мендубаев, проект постановления горсовета о памятнике разработан по инициативе регионального фонда социальной и правовой поддержки сотрудников и ветеранов органов безопасности «Содействие». Присутствовавший на заседании представитель управления ФСБ по Омской области Константин Дубинин уточнил, что фонд «Содействие» обратился в мэрию по инициативе офицерского собрания УФСБ.

«Я думаю, Феликса Эдмундовича Дзержинского представлять никому не нужно. Известный политический, советский деятель, который много сделал для становления органов безопасности и, что немаловажно, для борьбы с детской беспризорностью. Установка памятника Дзержинскому, я думаю, будет способствовать патриотическому и нравственному воспитанию»,— высказал позицию мэрии господин Мендубаев.

Господин Дубинин напомнил, что Феликс Дзержинский имел непосредственное отношение к Омску, где работал в течение трех месяцев 1922 года. «Организовывал работу по сбору помощи, продовольствия голодающим Поволжья. Налаживал работу местных органов власти по борьбе с беспризорностью. Организовывал и контролировал деятельность органов ВЧК»,— рассказал он. Представитель УФСБ также добавил, что Феликс Дзержинский являлся почетным председателем спортивного общества «Динамо», омское региональное отделение которого в эти дни отмечает 100-летний юбилей.

Планируется, что ростовой памятник на постаменте основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому займет место в носящем его имя сквере. Он расположен в самом центре Омска, напротив здания мэрии. Скульптуру изготовит член омского отделения Союза художников России Михаил Минин. Продолжительное время он занимался реставрацией ряда исторических памятников Санкт-Петербурга. Уменьшенный макет памятника уже готов, финансирование проекта берет на себя «Содействие». Вице-мэр Владимир Куприянов заверил членов комитета, что главный архитектор Омска Роман Воробьев принимал участие в работе группы, готовившей эскизы, а также в выборе места для памятника.

Других мнений относительно роли Феликса Дзержинского в истории и целесообразности установки ему памятника на заседании не прозвучало. Председатель комитета Юрий Козловский («Единая Россия») лишь обратил внимание на то, что памятник должен быть расположен удобно для фотографирующихся на его фоне.

Но другие мнения в городе есть. «Феликс Эдмундович причастен к геноциду не только казачьего, но и всего русского народа. Как можно в год 80-летия Победы ставить памятник Дзержинскому?»,— сказал изданию «Город 55» атаман Объединенного казачества Прииртышья Владислав Буланкин.

Ранее во дворе бывшего детского дома в Омске был установлен бюст Феликса Дзержинского. Но, как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре 2022 года его снесли неизвестные. Вандалов не нашли, мотивы их действий остались неизвестными.

По словам Константина Дубинина, памятник Феликсу Дзержинскому может быть установлен в начале сентября 2025 года.

Валерий Лавский