«Пермская судоверфь» в 2024 году снизила выручку

ООО «Пермская судоверфь» опубликовало финансовые показатели за 2024 год. Выручка ПСВ за год снизилась на 71% - с 508 млн руб. до 135 млн руб. Также общество получило убыток в 135 млн руб., тогда как по итогам 2023 года была зафиксирована чистая прибыль в 788 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В компании отрицательный финансовый результат объясняют тем, что выплаты по новым контрактам запланированы на 2025 год, а также инвестиционными расходами.

«В 2024 году были заключены контракты на строительство плавучих остановочных комплексов «Ecostation» и круизного судна «Байкал». Готовность «Ecostation» в количестве 5 единиц и передача их заказчику планируется в 2025 году, соответственно, выручка по этому контракту будет отражена уже в отчетности за текущий год. Круизное судно «Байкал» также имеет длительный цикл строительства, и выручка от построенного судна будет отражена в отчетности позже. Кроме того, важно не забывать, что с 2024 года на Пермской судоверфи ведется модернизация: уже запустили новую котельную, поставили новые ворота, ведется ремонт и утепление фасада производственных цехов. Летом планируется открытие нового заготовительного участка», - сообщил «Ъ-Прикамье» Николай Малухин, гендиректор ООО «Пермская судоверфь».

Пермскую судоверфь воссоздали по инициативе краевых властей в 2021 году. Тогда регион выкупил площадку у управлявшего ею ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс». В 2023 году компания занимается судостроением, строительством причальной инфраструктуры и судоремонтом. 75% долей принадлежит АО «Фонд развития Пермского края», 25% контролирует производитель Emperium (входит в Sitronics Group).