«Салават» победил по-домашнему

В play-off «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги финишировал первый раунд. Восьмую путевку в четвертьфинал завоевал «Салават Юлаев», который выиграл серию с «Сибирью» — 4:3. В заключительном седьмом матче уфимцы взяли верх 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккеисты «Салавата Юлаева» выиграли все четыре домашних матча серии с «Сибирью» с общим счетом 22:5 и вышли во второй раунд play-off

Фото: ХК «Салават Юлаев» Хоккеисты «Салавата Юлаева» выиграли все четыре домашних матча серии с «Сибирью» с общим счетом 22:5 и вышли во второй раунд play-off

Фото: ХК «Салават Юлаев»

В противостоянии «Салавата Юлаева» и «Сибири» принцип преимущества своей площадки действовал просто безотказно. Команды как по расписанию одержали по три домашние победы, при этом уфимцы смотрелись в родных стенах особенно мощно, разгромив соперника с общим счетом 20:4. И конечно, именно они считались фаворитами седьмого матча, который провели дома благодаря более высокому номеру посева.

Правда, под вопросом было участие в решающей встрече лучшего бомбардира «Салавата» Джошуа Ливо, побившего рекорд КХЛ по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате. И хотя в шести играх play-off 31-летний канадец лишь однажды поразил ворота, и то уже пустые, он лидировал в лиге по системе «гол плюс пас» с 11 очками. Ливо получил повреждение в предыдущем матче и досрочно отправился в раздевалку, но сейчас все-таки вернулся в строй.

Вообще «Салават» и «Сибирь» очень похожи тем, что в них заправляют североамериканские легионеры.

В Уфе помимо Ливо крайне опасны Александр Хмелевский, Скотт Уилсон и Шелдон Ремпал, а у Новосибирска глаз да глаз нужен за Тейлором Беком, Тревором Мерфи и Энди Андреоффом. Кроме того, с этими клубами лучше не удаляться. Та же «Сибирь», став первой по реализации большинства в регулярном чемпионате, возглавила аналогичный список и по ходу play-off, а «Салават» замыкал тройку по данному статистическому показателю.

Начало матча осталось за сибиряками, которые даже забили гол-фантом. Практически всем, в том числе ближайшему к эпизоду арбитру на льду, показалось, что шайба заползла в ворота Александра Самонова, после того как Владислав Кара подставил клюшку под наброс Романа Рукавишникова. Но, как выяснилось, это был обман зрения. По мнению хоккейного VAR, полностью шайба ленточку не пересекла. А вскоре гости заработали численный перевес, и Сергей Широков упустил стопроцентный момент, когда свободно выкатился на пятак. С другой стороны, там и Самонов проявил хладнокровие, не купившись на финты опытного нападающего.

Постепенно уфимцы выровняли игру и перевели ее к чужим воротам.

Однако больше половины их бросков в первом периоде «Сибирь» заблокировала, тем более что за нее выступает лидер нынешнего play-off по этому параметру Тимур Ахияров. В актив хозяевам можно было занести лишь то, что перед перерывом Ливо заставил оппонента нарушить правила. Основная часть штрафа пришлась на вторую двадцатиминутку, и «Салават» тоже не использовал свое большинство, но как только удаленный хоккеист отбыл наказание, Денис Ян метко щелкнул из центра зоны после удобной передачи Ремпала.

Затем две голевые возможности имел Ливо, который опять не сумел переиграть голкипера Дениса Костина. Зато форвард снова отличился в подыгрыше и ассистировал занявшему хорошую позицию под воротами Уилсону, а тот уже, как говорят в хоккее, «закопал» шайбу. Таким образом, Ливо набрал 12-е очко, а занимающий второе место среди лучших бомбардиров текущего Кубка Гагарина Уилсон — 11-е. Третий в этом рейтинге Ремпал достиг отметки в 10 баллов.

Уфимцы заметно превзошли «Сибирь» во втором отрезке встречи и заслуженно повели 2:0, но этого было еще недостаточно для победы. На старте третьего периода гости сократили разницу до минимума, когда Кара удачно попал в Бека, рикошет от которого дезориентировал Самонова. А потом их спас Ахияров, подстраховав Костина и выбив шайбу из пустых ворот. Вдобавок хозяева вновь не реализовали большинство, после чего уже им повезло, что защитник Рукавишников не пробил Самонова в упор. В то же время по-прежнему не везло Ливо. Когда Уилсон сделал ему подкидку на пятак, Костин успел выставить щиток.

В итоге все закончилось тем, что новосибирцы сняли вратаря и вшестером устроили отчаянный штурм. Кара вполне мог перевести игру в овертайм, но Самонов потащил и вытащил команду в четвертьфинал.

Победив 2:1, «Салават» закрыл довольно тяжелую для себя серию — 4:3. Теперь в следующем раунде ему будет противостоять «Спартак». Также в этой группе play-off встретятся «Локомотив» и «Авангард». В других парах «Трактор» померится силами с минским «Динамо», а московское «Динамо» — с «Ак Барсом».

Александр Ильин