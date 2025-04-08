Тургеневский мост в Краснодаре обновят за 1,2 млрд рублей к осени 2026 года

Власти Краснодара заключили контракт на капитальный ремонт Тургеневского моста с новороссийской компанией ООО «Основа». Соглашение стоимостью 1,2 млрд руб. подписано 4 апреля с единственным участником конкурса, объявленного в марте. Об этом сообщает интернет-портал «93.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань» Фото: Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань»

Владельцем фирмы-подрядчика является Александр Карпенко — президент Союза дорожников Кубани, член партии «Единая Россия», а также депутат Законодательного собрания Краснодарского края. Другая компания парламентария — «СтройЮгРегион» — ранее занималась строительством Яблоновского моста и завершала работы по возведению подземного перехода на ул. Красных Партизан.

ООО «Основа» основано в Новороссийске в 2012 году и специализируется на строительстве автомобильных дорог и магистралей. По данным на конец 2023 года, выручка предприятия составила 1,8 млрд руб. при чистой прибыли 73 млн руб. Всего с компанией заключено 100 государственных контрактов на общую сумму 8,6 млрд руб.

Согласно условиям договора, ремонтные работы на мосту завершатся 31 августа 2026 года, а полное исполнение обязательств, включая финансовые расчеты, — 21 сентября 2026 года. Проект разделен на четыре этапа, на каждом из которых подрядчик получит аванс в размере 50% от стоимости работ.

В перечень запланированных мероприятий входят подготовительные и демонтажные работы, устройство искусственных сооружений и ливневой канализации, формирование земляного полотна и основания дороги, обустройство дорожного покрытия, тротуаров и благоустройство прилегающей территории.

Тургеневскому мосту в 2025 году исполняется 40 лет. За весь указанный период объект не подвергался капитальному ремонту, что вызывало многочисленные жалобы автомобилистов. В администрации Краснодара заверили, что во время ремонта сооружение не будет полностью закрыто для движения — планируется поочередное перекрытие каждой из сторон моста.

Анна Гречко