Миасский завод патентует робота для оснастки станков

Миасский завод «АМО сталь» подал заявку в Роспатент на изобретение линейного двухосевого робота для оснастки станков. Сейчас в службе проходит процедура проверки манипулятора, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Разработка робота на предприятии проводилась прошлым летом. После его изготовления сотрудники провели испытания в производственных условиях и доработали прототип до готовой к производству модели. Оборудование будет востребовано в первую очередь на предприятиях, выполняющих токарную обработку деталей. Манипулятор будет подавать заготовки на станок и снимать готовые изделия. Как отмечают в пресс-службе завода, роботы обойдутся российским компаниям вдвое дешевле, чем зарубежные аналоги. Вместо 6-7 млн руб. предприятия будут тратить на один комплекс 3 млн руб. Кроме того, адаптация оборудования происходит быстро и не требует от оператора длительного обучения. С помощью манипулятора сотрудник сможет обслуживать до шести станков вместо двух.

На данный момент производственные мощности «АМО сталь» способны выпускать до 15 роботизированных комплексов в месяц с возможностью увеличения объемов производства до 20 единиц.

ООО «Завод АМО сталь» (входит в группу компаний ООО «РВД Урал» и ООО «Уральская международная торговая компания») занимается серийным производством гидравлической арматуры. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», директором предприятия является Сергей Сурсков. В 2024 году выручка компании составила 85,6 млн руб., чистая прибыль — 108 тыс. руб.

Виталина Ярховска