Сегодня отмечает юбилей народная артистка РФ Лариса Удовиченко

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Фото: Олег Никишин, Коммерсантъ Лариса Удовиченко

Фото: Олег Никишин, Коммерсантъ

Ее поздравляет актер, телеведущий, продюсер Леонид Ярмольник:

— Лариса Ивановна, привет! Нет, не так! Лариска, привет! (Так правильнее!) Первый раз в жизни мне предоставлена возможность признаться в любви через газету, и еще какую —«Коммерсантъ»! Согласитесь, это редкое женское сочетание, особенно для актрисы: красота, ум, талант, юмор! Я со студенческих лет безнадежно ухаживаю за тобой… Меня успокаивает только то, что таких, как я, миллионы! Пару раз мне все-таки повезло: ты заметила меня, и поэтому мы вместе снялись в нескольких фильмах. В твой юбилей хочу пожелать здоровья, сил, много работы, чтобы радовать меня и те миллионы поклонников, которые стоят за мной в очереди с поздравлениями. Люблю тебя!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»