Водители такси за год стали на 12% востребованнее в Петербурге

Спрос на водителей такси за год вырос в Санкт-Петербурге на 12%. За 2024 год городские компании опубликовали свыше 2,1 тыс. вакансий для них, сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом по России работодатели в прошедшем году искали 21,2 тыс. специалистов (+58%). Медианная зарплата увеличилась на 39% и преодолела уровень 148,4 тыс. рублей. Наибольший уровень доход замечен в Дагестане и Северной Осетии (по 190 тыс. рублей).

В Северной столице таксисты в среднем могут получать 146 тыс. рублей. Рост показателя за год составил 27%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что зарплаты петербургских стоматологов за два года выросли на 23%.

Татьяна Титаева