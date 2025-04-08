Страной-партнером выставки «Иннопром-2025» станет Саудовская Аравия

В 2025 году страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет с 7 по 10 июля в Екатеринбурге, станет Саудовская Аравия, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

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В повестку события планируется включить обсуждение проектов, направленных на развитие промышленной и технологической кооперации между Средним Уралом и Саудовской Аравией. Как отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, в числе приоритетных направлений сотрудничества — поставки продукции предприятий Свердловской области, включая фармацевтическую продукцию и медицинскую технику, а также совместная разработка и производство лекарств и обучение саудовских студентов по направлению «мирный атом». Кроме того, регион и Саудовская Аравия планируют развивать туризм и спорт.

В интервью ТАСС директор деловой программы форума Антон Атрашкин отметил, что фонды страны активно вкладывают инвестиции в российские проекты и бизнесы, а на своей площадке Modon — сети промышленных городов — королевство приглашает российские компании открывать производства. Экспозиция Саудовской Аравии на выставке займет площадь более 1,5 тыс. кв. м. «Страна, которая последние годы играет все более важную роль на мировой арене, активно участвует в самых важных глобальных переговорах, уникальная страна, поддерживающая добрые отношения и с Западом, и с Россией»,— сказал господин Атрашкин.

В прошлом году выставка «Иннопром» прошла в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Темой выставки стало «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Впервые выставка заняла все 4 павильона «Екатеринбург-ЭКСПО», общая площадь экспозиции — 50 тыс. кв. м. Страной-партнером стали ОАЭ, всего были представлены стенды 24 субъектов России и 11 стран, участие приняли около 600 компаний. Выставку посетили 47 тыс. человек за все дни работы.

Ирина Пичурина