Reuters: ЕК предложила ввести ответные пошлины в отношении США

Еврокомиссия (ЕК) предложила ЕС ввести 25-процентные пошлины на поставляемые из США товары. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на документ, находящийся в распоряжении агентства.

Первые тарифы, включая пошлины на бриллианты, яйца, зубную нить, колбасные изделия и мясо птицы, должны вступить в силу 16 мая. Пошлины на миндаль и соевые бобы — 1 декабря. При этом ЕК удалила из списка американский виски из-за угрозы США ввести 200-процентные тарифы на все европейское вино. Как сообщает Reuters, наибольший ущерб от таких мер получили бы Италия и Франция.

2 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран. Базовая пошлина составила 10%, тарифы в отношении ЕС — 20%. Сегодня, 7 апреля, еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что Брюссель примет ответные меры в отношении Вашингтона. Голосование по введению пошлин должно состояться 9 апреля.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Рынки покатились за пошлинами».