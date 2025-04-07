В МВД предупредили о фейковых лотереях

Одни из самых популярных мошеннических схем — это фейковые лотереи и розыгрыши, которые приходят жертвам злоумышленников через спам-рассылки. Об этом сообщила пресс-служба управления по борьбе с киберпреступностью МВД России.

«Будьте осторожны, если лотерею проводит не крупный бренд (подтверждение чего должно быть на официальном сайте) или уполномоченный федеральный орган, получение призов никто не гарантирует, а вероятность материального ущерба многократно возрастает»,— пишет пресс-служба управления.

В ведомстве вообще не рекомендуют участвовать ни в каких видах лотерей, но для желающих попытать удачу в пресс-релизе привели несколько выдержек из законов РФ. Так, основной нормативный акт, регулирующий лотереи в России,— это федеральный закон от 11 ноября 2003 года №138-ФЗ «О лотереях». Также эту сферу регулируют положения ст. 1063 ГК и ст. 14.27 КоАП РФ.

Из ФЗ следует, что все лотереи в РФ — государственные, частные запрещены, однако розыгрыши для стимулирования продаж (например, в магазинах) не считаются лотереями и не требуют лицензии. Участие в лотереях оформляется лотерейным билетом — бумажным или электронным. Несовершеннолетние не имеют права участвовать в них.

За лотереями надзор осуществляет ФНС России. Нарушение закона, например проведение лотереи без разрешения, влечет штрафы по статье 14.27 КоАП РФ: до 500 тыс. руб. для юрлиц, напоминает МВД.