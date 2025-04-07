У Анкары сбился кислотный баланс

Турция, занимающая 40–50% российского рынка лимонов, временно запретила их экспорт из-за сокращения урожая. В моменте выпавший объем могут компенсировать поставщики из Аргентины и ЮАР. Заметное сокращение предложения на российском рынке произойдет, если Турция не отменит экспортный мораторий до осени нынешнего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 8 апреля Турция временно прекращает поставки лимонов, сообщило Министерство торговли этой страны. Решение продиктовано заморозками в провинциях Адана, Мерсин и Хатай. Мера призвана обеспечить баланс спроса и предложения и поддержать цены внутри страны. Гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий обращает внимание на то, что холода пришлись на период сбора урожая, сказавшись не только на лимонах, но и на всех цитрусовых.

Турция — ключевой поставщик лимонов в Россию.

В натуральном выражении в 2024 году экспорт лимонов и лаймов из этой страны достиг 125,2 тыс. тонн, следует из данных UN Comtrade.

В Россельхознадзоре показатель оценивают в 130,2 тыс. тонн. Год к году значение сократилось на 9,9%. С начала года поставки лимонов достигли 39,5 тыс. тонн, добавили в ведомстве. Ирина Козий оценивает долю Турции в 40–50% от всего импорта лимонов в Россию.

Почти все лимоны на российском рынке поставляются из-за рубежа, внутри страны их можно выращивать только в теплицах, поясняет госпожа Козий. До 2022 года, пока таможенные данные были открыты, объем поставок оценивался в 200–250 тыс. тонн в год. Помимо Турции значительный объем ввоза, по словам эксперта, приходится на ЮАР, Аргентину, Египет, Марокко и Китай. Ирина Козий поясняет, что поставки лимонов носят выраженную сезонность. Из Турции они осуществляются с сентября по апрель. С апреля по октябрь на рынке чаще представлены лимоны из Южного полушария.

Именно лимоны из Аргентины и ЮАР покроют выпадающий турецкий импорт, считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Сформированное предложение эксперт называет достаточным. В сети магазинов Metro также указывают, что поставки лимонов будут стабильными. В числе ключевых импортеров для ритейлеров господин Богданов выделяет в том числе Узбекистан. Эта страна наращивает поставки лимонов в Россию, но ее продукция относительно высокой ценовой категории, поясняет Ирина Козий.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет поставщиков продовольствия) Дмитрий Востриков отмечает, что в ближайшее время приостановка поставок лимонов из Турции существенно не скажется на России. Но все будет зависеть от срока действия запрета.

Госпожа Козий рассчитывает, что введенный мораторий турецкие власти снимут к осени. В противном случае проблемой для российского рынка может стать рост стоимости.

Господин Востриков выделяет баланс спроса и предложения в числе ключевых факторов, влияющих на стоимость цитрусовых на прилавке. Ирина Козий говорит, что по итогам декабря 2024 года средняя розничная цена лимонов в ключевых восьми торговых сетях выросла на 39% год к году. Повлияли неурожай в Турции, проблемы с логистикой, платежами и валютные колебания, перечисляет она.

По данным «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), с 1 января по 20 марта медианная стоимость лимонов в рознице в России составила 189 руб., прибавив 16% год к году. Число покупок сократилось на 1%.

Колебание могло объясняться отсутствием дополнительных выходных на 23 Февраля и 8 Марта: цитрусовые часто используют для праздничных блюд, отмечают в «Платформе ОФД». Хотя снижение спроса на рынке отмечалось и по итогам прошлого года. Согласно аналитической компании «Нильсен», в 2024 году натуральные продажи лимонов в рознице потеряли 1,6% год к году, денежные — выросли на 24,1%. В NTech добавляют, что на лимоны за прошлый год пришлось 3,2% денежных и 2,9% натуральных продаж в категории «Фрукты и ягоды».

Александра Мерцалова, Алина Мигачёва