Ильсур Метшин сравнил отопительный сезон с войсковой операцией

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что запуск и отключение отопления в домах похожи на разворачивание войсковой операции. Об этом он сообщил на деловом понедельнике в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильсур Метшин сравнил окончание отопительного сезона с войсковой операцией

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Ильсур Метшин сравнил окончание отопительного сезона с войсковой операцией

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Пуск отопительного сезона, как и его завершение, — это не игра с вентилем: открыл, закрыл. Это огромное мероприятие, похожее на разворачивание войсковой операции», — сказал Ильсур Метшин.

Он напомнил, что этот масштабный процесс требует координации всех служб Казани. Ранее Ильсур Метшин отметил, что завершать отопительный сезон раньше срока не планируется, так как предстоящая неделя, по прогнозам синоптиков, будет холодной.

Для отключения отопления погода должна быть не менее +8 градусов пять дней подряд.

Дарья Сайфиева