Рубль ударил по люксу

ЦУМ устроил распродажу, объяснив ее укреплением рубля. На своих рекламных баннерах универмаг заявляет о скидках в 12%. Как пояснили “Ъ FM” в ЦУМе, акция действует на выделенный ассортимент вещей и суммируется с другими предложениями. Например, сумочку Le Grand Bambino от Jacquemus сейчас можно купить за 124 тыс. руб., это почти на 20 тыс. руб. меньше, чем раньше. А блузка Dolce & Gabbana обойдется дешевле 250 тыс. руб., экономия — почти 40 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вряд ли причина в валютных колебаниях, просто магазину нужно освободить полки под новый ассортимент к сезону, считает эксперт в международном консалтинге люксового сегмента Анна Савенко: «ЦУМ имеет достаточно интересную, яркую маркетинговую кампанию. На самом деле 12% скидки я рассматриваю как маркетинговый ход в связи с общей экономической ситуацией и падением продаж в сфере fashion-ритейла у многих игроков, теплой зимой и прочими внешними факторами. Поэтому это очередная рекламная акция в начале весенне-летнего сезона.

Я бы не сказала, что это роскошь все-таки и "люкс", потому что у нас с 2022 года в стране "люкса" и нет. У нас есть "премиум". Конечно, почему бы нет, если у вас есть возможность купить вещь на 12% дешевле. Плюс у ЦУМа есть сейчас интересная опять же маркетинговая программа кешбэка с одним из крупных банков, поэтому вы экономите фактически вдвойне, и это достаточно умный пиар-ход».

Сейчас в ритейле началась межсезонная распродажа: скидки предлагает как масс-маркет, так и люксовый сегмент. Отличаются только размеры дисконта. Отсылка к валютным колебаниям — лишь реверанс в сторону своей аудитории. А реальный курс рубля на распродажи не влияет, пояснила эксперт по управлению fashion-ассортиментом Галина Кравченко: «Универмаги, которые предполагают формат продажи товара выше премиального, тоже предоставляют сейчас скидки. Если говорить о связи с укреплением рубля, то так никто не поступает, тем более в премиальном сегменте и сегменте "люкс".

Это неинтересно компаниям, потому что хеджирование валютных рисков происходит на момент закупки товара. Собственно, в апреле только закончилось формирование закупки на сезон осень-зима, и следующие закупки начнутся где-то с июня, у каких-то брендов с июля, а в августе-сентябре мы будем видеть финал баинговой сессии.

То есть компании, закупающие или производящие ассортимент за границей, при планировании бюджетов учитывают более высокий курс».

Российская валюта с начала года укрепилась на 15%. И сейчас доллар стоит 84,2 руб., а евро чуть менее 93 руб.

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Светлана Белова