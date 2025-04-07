А снег не знал и падал

В условиях непогоды проезд по тарифу «эконом» стал сопоставим с поездкой на машине бизнес-класса. В приложении «Яндекс Go» отмечается, что «заказов намного больше, чем машин». В утренние часы многим пришлось переплатить за дорогу на работу. Например, поездка от Большой Академической улицы до «Москва-Сити» обходилась в 2,5 тыс. руб. вместо привычных 600 руб. Коэффициент повышенного спроса был свыше двух. К полудню показатель опустился до полутора.

Почему цены на такси так выросли? Один из московских водителей рассказал “Ъ FM”, что многие таксисты уже поставили летнюю резину и в условиях непогоды не вышли на маршрут: «Выпал снег, стало очень скользко. С утра много аварий. От греха подальше некоторые водители не вышли, решили переждать. Многие уже поменяли зимнюю резину на летнюю. Я был записан на шиномонтаж 7 апреля, но отменил визит.

У меня, например, была поездка: 40 минут, 25 км за 1,6 тыс. руб. Это хороший коэффициент, но не космический, как в обычный повышенный спрос или в ливень, снегопад. Если бы этот снегопад начался в пятницу вечером, это стало бы кошмаром, но к счастью для пассажиров, все случилось в воскресенье».

1 апреля в Москве открылся сезон летних веранд. Как сообщили в столичном департаменте торговли и услуг, к открытию уже были готовы около 900 таких объектов при кафе и ресторанах. Однако сейчас из-за непогоды многие из веранд заметены снегом. Снегопад сказался и на некоторых мероприятиях, их пришлось спешно переносить, рассказал “Ъ FM” владелец кафе «Сюр», «Интеллигенция» и других Никита Фомкин: «Мы уже перенесли пару мероприятий в честь открытия веранд, которое запланировано на 19 апреля. Прогноз погоды оказался неутешительным. Поэтому мероприятия с выступлением диджеев переносим на неопределенный срок, может быть, уже на май либо на конец апреля. В двух заведениях должны были пройти субботники, чтобы персонал успел отмыть все веранды. Пока тоже переносим, потому что под снегом сложно что-то оттирать».

Снегопад в Москве продлится до конца дня, предупредила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. Циклон под названием «Зион» принес аномально большое количество осадков, высота сугробов в городе достигнет 20 см. Это почти 90% апрельской нормы. Синоптики сравнивают текущую погоду с апрелем 1998 года. Тогда снег шел более недели, а толщина покрова достигала 28 см. Непогода продержится в столице до начала следующей недели, отмечает начальник отдела Гидрометцентра Анатолий Цыганков: «Московский регион оказался под влиянием холодного воздуха. Этот атмосферный фронт проходит, начиная с 5 апреля. На нем образуются еще две волны, и только на следующей неделе пойдет тепло, а снег начнет таять.

В течение этой недели осадки продолжатся, 7 апреля выпадет еще до 10 мм. Передышка начнется 8 апреля. Во второй половине дня и в ночь на среду пройдет еще одна волна со снегом, а 10 апреля осадков будет совсем мало, и в субботу12 апреля добавится еще сантиметра четыре. Зимняя погода на два-три градуса ниже нормы сохранится в течение всей этой недели, и только на следующей начнет приближаться к норме. При этом аномалия, скорее, была в марте 2025 года, когда температура воздуха оказалась на 10 градусов выше нормы, причем в течение всего месяца. Такое бывает раз в пять лет».

В начале апреля из-за резкого потепления сезон проката самокатов в Москве был открыт раньше обычного. Сейчас операторы кикшеринга приостановили свою работу.

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Андрей Дубков