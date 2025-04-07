Путин запретил рекламу на сайтах экстремистских организаций

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать рекламу на сайтах экстремистских и нежелательных организаций. Сумма штрафа для граждан составит до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — до 20 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс. руб. Соответствующее изменение внесено в закон «О рекламе», следует из публикации на официальном сайте правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«В случае принятия судом вступившего в законную силу решения о ликвидации или запрете деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральными законом или Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", на информационных ресурсах такие объединения либо организации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", распространение рекламы запрещается в соответствии с законодательством Российской Федерации»,— сказано в публикации.

Ответственность за нарушение запрета будут нести как распространитель рекламных сообщений в лице запрещенной организации, так и рекламодатель. Также сокращен срок хранения информации об онлайн-рекламе Роскомнадзором с пяти до трех лет.

Обновленный закон начнет действовать с 1 сентября.

Екатерина Отрашкевич