Глава румынского королевского дома арестован в Париже

Как сообщает телеканал Digi24, во Франции арестован внук румынского короля Кароля II Павел-Филипп Гогенцоллерн, провозгласивший себя главой румынского королевского дома. По данным телеканала, принца арестовали рано утром в его доме в Париже на основании общеевропейского ордера, выданного румынскими властями. Павла-Филиппа обвиняют в махинациях с недвижимость, отмывании денег и коррупции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел-Филипп Гогенцоллерн

Фото: @RoyalHouseOfRo Павел-Филипп Гогенцоллерн

Фото: @RoyalHouseOfRo

Это уже третья попытка властей Румынии добиться его экстрадиции. В 2020 году Павел-Филипп Гогенцоллерн был заочно приговорен к тюремному сроку за махинации с недвижимостью, принадлежавшей королевской семье, и коррупцию. Однако власти Франции, где он находился во время вынесения приговора, отказали в экстрадиции.

Вторая попытка вернуть принца Гогенцоллерна на родину была предпринята в прошлом году, когда он находился на Мальте. Но и мальтийский суд отказал румынским властям в экстрадиции, сославшись на права человека и особый статус обвиняемого.

Сам Павел-Филипп Гогенцоллерн считает, что его преследование — политическое: еще в 2000 году он выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны, но не добился успеха на выборах.

Виктор Буй