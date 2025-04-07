Доходы IT-сектора Грузии упали на фоне оттока российских специалистов

В 2024 году доходы сферы интернет-технологий Грузии составили $688 млн, это оказалось на $96 млн, или на 12% меньше, чем в 2023 году (тогда этот показатель составил $784 млн). Такие данные в понедельник, 7 апреля, привел Национальный банк Грузии (НБГ) в своем ежегодном отчете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

По утверждению НБГ, рост IT-сектора страны в 2022–2023 годах «в первую очередь был связан с миграцией тысяч интернет-специалистов из РФ и Белоруссии». Соответственно, их последующий отток привел к обратной тенденции.

До 2021 года в этой сфере в Грузии было занято около 30 тыс. человек, а доход отрасли оценивался в $153 млн. Уже в 2022 году после начала Специальной военной операции на Украине число специалистов пополнилось сразу 10 тыс. «айтишников» преимущественно из России, а также Белоруссии (тогда же резко подскочил и годовой доход IT-сферы — в 2022 году он составил $512 млн). К концу 2023 года число работающих в секторе IT людей выросло до 48 тыс. человек.

Одновременно с ростом числа специалистов на фоне большого спроса на них росла и заработная плата по отрасли: если в 2021 году средняя зарплата «айтишников» в Грузии составляла 2045 лари ($743), то к концу 2023 года она поднялась до 4069 лари ($1479).

Георгий Двали, Тбилиси