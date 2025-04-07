«Две трети зумеров не готовы работать на промышленных предприятиях»

Две трети молодых людей, относящихся к поколению Z (зумеры), не готовы работать на сложных промышленных предприятиях, уверена заместитель гендиректора по персоналу АО «Волга» (бумкомбинат «Волга», Балахна) Светлана Горбунова. Об этом она заявила в Нижнем Новгороде на пресс-конференции, посвященной подготовке и проведению регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». По ее словам, бумкомбинат регулярно сталкивается с завышенными требованиями зумеров к работодателю и условиям труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Горбунова

Фото: АО «Волга» Светлана Горбунова

Фото: АО «Волга»

— Сейчас, набирая на новые мощности, мы, в первую очередь, делали ставку на молодежь. И нам это очень интересно, потому что мы начинаем их трудоустройство с базовых наших профессий, куда мы берем без специального образования и опыта работы, — это резчики на бумагоделательной машине. Мы «выращиваем» их до сушильщиков, машинистов, то есть сами обучаем, потому что сегодня недостаточно учебных заведений, которые готовят, в частности, технологов-рабочих для целлюлозно-бумажной промышленности. И мы столкнулись с тем, что зумеры не готовы выдерживать условия работы на заводе, среди которых высокие температуры и шум.

По нашим наблюдениям за зумерами, которые приходили к нам трудоустраиваться, мы разделили их на три основные группы. Одна треть это те, кто заходят в цех, видят дискомфорт и тут же уходят.

Вторая — кто поддается нашей агитации, рассказам о нашем компенсационном пакете, интересной спортивной и культурой жизни, карьерной маршрутизации и перспективах. Они, как правило, выдерживают одну-две смены, максимум месяц. После этого уходят, заявив, что не могут работать в таких условиях.

Последняя треть — это более осознанные и зрелые люди, несмотря на их возраст. Они понимают, что необходимо пройти адаптационный период. К тому же предприятие дает достаточно много интересных возможностей. Необязательно работать резчиком в шумном цехе с высокой температурой, можно двигаться дальше, пойти по программе обучения, которую оплачивает предприятие, и получить высшее образование по профильным позициям. И дальше работать в разных цехах.

Но две трети зумеров не готовы сегодня работать в промышленности, где «неофисные» условия труда. И это большая проблема.

Записала Анастасия Титова