Генпрокурор США получает угрозы от сторонников убийцы страхового агента

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что получает угрозы из-за ее стремления добиться смертной казни для Луиджи Манджоне. Его обвиняют в убийстве гендиректора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marta Lavandier / AP Фото: Marta Lavandier / AP

«Если и бывают случаи для применения смертной казни, то это как раз он,— заявила госпожа Бонди в эфире Fox News. Мне кажется, эти молодые люди сбились с пути. Мне угрожали расправой за то, что я добиваюсь смертной казни для человека, которого обвинили в убийстве генерального директора».

1 апреля госпожа Бонди поручила федеральным прокурорам добиться назначения смертной казни для 26-летнего Луиджи Манджоне.

Генерального директора страховой компании застрелили 4 декабря, когда он шел к отелю New York Hilton на ежегодную инвестиционную конференцию. Произошедшее власти США назвали актом политического насилия. Луиджи Манджоне задержали по подозрению в убийстве 9 декабря в «Макдоналдсе» в Пенсильвании. 18 декабря большое жюри окружного суда Манхэттена предъявило ему обвинения по 11 пунктам, включая убийство с террористическими целями, незаконное хранение оружия и подделку документов. Луиджи Манджоне не признал вину.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Символическое здравоустранение».

Кирилл Сарханянц