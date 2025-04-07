Газотранспортная «дочка» «Газпрома» в Прикамье показала убыток в 2024 году

АО «Газпром газораспределение Пермь» (ГПП, 89% акций в собственности ООО «Газпром межрегионгаз») отчиталось о финансовых показателях в 2024 году. Выручка АО в отчетном периоде выросла на 9% - с 5, 3 до 5, 8 млрд руб. Чистая прибыль общества в 2023 году (383 млн руб.) сменилась убытком в 246 млн руб. в 2024 году. Показатель снизился почти в 2,5 раза (146%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

Источник ГПП пояснил возникновение убытка принятием обществом в прошлом году на обслуживание построенных газопроводов, а также изменением налогового законодательства.

АО «Газпром газораспределение Пермь» обеспечивает функционирование газораспределительной системы региона.

Ранее сообщалось, что вторая «дочка» «Газпрома» в Прикамье ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» (ГМП) увеличило выручку с 22 млрд руб. до 39 млрд руб. Рост этого показателя составил 71%. Благодаря росту выручки более чем в 2 раза вырос показатель чистой прибыли – с 114 млн руб. до 239 млн руб.