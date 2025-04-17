Найти и обезвредить

Атаки беспилотников — одна из ключевых современных угроз для критической инфраструктуры. И чем более продвинутыми становятся технологии изготовления дронов, тем более совершенными должны быть средства защиты от них. Россия ушла далеко вперед в разработке и применении технологий радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Задачу по удовлетворению спроса на такие разработки — как внутреннего, так и международного — в составе госкорпорации «Ростех» решает холдинг «Росэл». Так, в марте 2025 года он представил новый комплекс, способный подавлять сложноуязвимые для РЭБ дроны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Падалко / РИА Новости Фото: Нина Падалко / РИА Новости

За последние три года новости об атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стали привычными. По данным ТАСС, опубликованным с опорой на официальные материалы Минобороны России, только в 2024 году над территорией нашей страны было сбито более 7 тыс. вражеских дронов. За год с применением БПЛА были совершены попытки атаковать 35 регионов России. При этом наибольшему риску подвергаются предприятия в приграничной зоне — они нуждаются в особой защите. В первую очередь речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы. С их помощью к концу 2024 года от атак дронов «закрылось» большинство системообразующих предприятий и городов по всей России.

Высокая востребованность эффективной защиты от налетов беспилотников не только российский тренд, продиктованный проведением СВО. Средства радиоэлектронной борьбы внедряются в каждой стране, которая может себе это позволить. Интерес к таким системам, эффективность которых доказана всесторонней проверкой на практике, безусловно, выше, чем ко всем прочим. Этим объясняется значительный спрос на российскую продукцию со стороны зарубежных партнеров — в первую очередь из Африки и Латинской Америки.

При этом становится очевидно, что необходимость подобных мер в России сохранится не только на время специальной военной операции, потребность в защите от угроз с воздуха станет «новой реальностью» и на отдаленную перспективу. Так что промышленные объекты и населенные территории по-прежнему будут оснащать всеми необходимыми системами безопасности. Единственное, что изменится,— подход: на смену ажиотажу придет принцип разумной необходимости, минимизации расходов.

Такие перспективы уже нашли свое отражение в нормативно-правовой базе. Инициативы, касающиеся обязательной защиты производственных мощностей, постепенно утверждаются законодательно: от требований к антитеррористической защищенности объектов промышленности, утвержденных правительством в марте 2024 года, до изменений в ФЗ о транспортной безопасности.

Параллельная эволюция

Госкорпорация «Ростех» свои компетенции в сфере защиты от БПЛА сконцентрировала в холдинге «Росэл». Он обладает уникальными теоретическими ноу-хау и практическими компетенциями всего жизненного цикла средств РЭБ: от разработки и производства до эксплуатации, модернизации и поэтапной замены устаревшего оборудования.

«Росэл» — один из немногих игроков, в чьих силах оснащать клиентские объекты полноценной эшелонированной системой РЭБ. Вдобавок холдинг обладает достаточной экспертизой для того, чтобы выявлять и корректировать ошибки в планировании защиты от БПЛА. Причем проведение таких тестов также требует отдельных компетенций. Например, необходимо уметь правильно учитывать местные помехи в радиопространстве.

Одновременно холдинг постоянно модернизирует свою линейку средств анти-БПЛА и обновляет модельный ряд.

Так, в марте 2025 года «Ростех» вывел на рынок усовершенствованную версию системы радиоэлектронного подавления беспилотников «СЕРП-ВС13Д». Новинка способна обезвреживать дроны, которые ранее оказывались неуязвимыми для большинства существующих средств радиоэлектронной борьбы. Речь в том числе о квадрокоптерах Autel Robotics EVO Max 4T, зарекомендовавших себя как практически «неубиваемые» при помощи РЭБ. Они выживали в схватке с системами защиты за счет функции управления в широком диапазоне частот, теперь же недолгой эпохе их доминирования пришел конец. Возможным это стало благодаря увеличению в новом «СЕРПе» числа рабочих частот более чем вдвое — с 6 до 13.

Новинку разработала команда инженеров НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника». Как и все предыдущие изделия этой линейки, «СЕРП-ВС13Д» объединяет в себе комплекс РЭБ и высокоточный детектор. Он обнаруживает цели — в том числе FPV-дроны — с высокой точностью, опираясь на алгоритмы цифровой обработки.

Купол безопасности, который «СЕРП-ВС13Д» создает над охраняемым периметром, эффективен как против одиночных, так и против роевых атак дронов. Работать новинка может как в автоматическом режиме, так и управляться вручную. В период активации системы радиосигналы подавляются во всех доступных диапазонах, остальное же время функция подавления остается выключенной, согласно федеральным нормативно-правовым требованиям.

«Наш новый "СЕРП-ВС13Д" представляет собой достойный ответ на эволюцию беспилотников,— отмечает директор по развитию бизнеса НИИ "Вектор" Вячеслав Ляшук.— Пожалуй, это одна из уникальных в данной сфере отечественных разработок такого уровня, причем прошедшая весь необходимый объем лабораторных тестирований и полевых испытаний. Также проработана возможность апгрейда уже введенных в эксплуатацию предыдущих версий "СЕРПа" до новейшей».

Последнее крайне важно, ведь комплексы линейки «СЕРП» как в стационарном, так и мобильном исполнениях уже успешно функционируют на множестве важнейших объектов российской критической инфраструктуры, военно-промышленного комплекса, а также гражданского назначения.

При этом как сами БПЛА, так и системы защиты от них сегодня одни из наиболее стремительно развивающихся технологий. Внимание создателей дронов сфокусировано на внедрении искусственного интеллекта, повышении выносливости и мобильности изделий. Все большее распространение получают универсальные дроны, способные перемещаться как по воде, суше, так и воздуху, а также космические или стратостатные БПЛА — такие, которые поднимаются в верхние слои атмосферы и за ее пределы. Такие вызовы требуют своевременных и эффективных ответных действий, на которые готовы российские разработчики систем защиты.

Ирина Салова