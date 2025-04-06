Отсутствие пошлин для России кроется в деталях

Россия не попала в периметр торговых ограничений США из-за того, что Вашингтон ведет с ней переговоры об урегулировании военного конфликта на Украине, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. «Очевидно, что ведутся переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что президент принял решение не смешивать эти два вопроса. Это не значит, что к России будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране»,— пояснил он. Отметим, ранее глава Минфина США Скотт Бессент объяснял отсутствие РФ в перечне стран, попавших под действие новых пошлин, тем, что Вашингтон не торгует с Москвой. Напомним, в 2024 году поставки российских товаров в США составили всего $3 млрд — они последовательно сокращались из-за санкций, развернутых в отношении России за ее военную операцию на Украине: в 2022 году показатель составлял $14,4 млрд, в 2023-м — $4,6 млрд.

Как ранее отмечал “Ъ”, ЕАЭС пока не планирует разворачивать ограничения на американский импорт. Россия, впрочем, может пойти на такой шаг самостоятельно, если будет задета последствиями торговой войны (см. “Ъ” от 4 апреля).

«У большинства членов ВТО есть механизмы реакции на импорт, наносящий ущерб отечественной экономике. Такие механизмы есть и в России, и в ЕАЭС. Есть публичные процедуры, требования и критерии, позволяющие и правительству, и российским компаниям инициировать соответствующие решения о защите рынка. Таким образом, система регулирования находится в постоянной готовности к различным торговым вызовам»,— заявили “Ъ” в Минэкономики. В министерстве подчеркнули, что внимательно следят за развитием ситуации, в том числе за влиянием пошлин на динамику национального производства в странах—импортерах российских товаров. «Что касается рисков торговых ограничений, то у нас есть разные инструменты их купирования как в двустороннем формате, так и на площадках международных организаций, в том числе в ВТО, где мы последовательно настаиваем на выполнении странами своих международных обязательств»,— отметили в Минэкономики.

Евгения Крючкова, Кристина Боровикова